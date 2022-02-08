拜登政府第二次對台軍售 提供愛國者飛彈工程勤務

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）美國國務院今天宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。此次軍售有助台灣維持飛彈密度、確保空中作戰戰備能力，以嚇阻區域威脅。

美國國務院政軍局今天透過新聞稿表示，已決定出售支持台灣參與愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元（約新台幣28億元），其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空飛彈系統。

美國國防部國防安全合作局已經將這項軍售正式知會國會，這是總統拜登（Joe Biden）去年1月底上任以來第2次對台軍售。

政軍局指出，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿表示，此次軍售將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。（編輯：周永捷）1110208

拜登政府第二度對台軍售案 國防部：可望3月生效

（中央社記者鍾佑貞台北8日電）國防部今天表示，美國政府於美東時間7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這是拜登政府任內第二度對台軍售。

國防部上午透過新聞稿指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部感謝美方軍售決定。

國防部說，這次軍售顯示美方對台灣國防安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

外交部上午也透過新聞稿指出，這是拜登政府任內第二度、也是今年首度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，台灣將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。（編輯：徐睿承）1110208