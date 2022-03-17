對美採購AGM-158遠距攻陸飛彈 國防部：未破局

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（中央社記者游凱翔台北17日電）民進黨立委趙天麟今天質詢，台灣欲對美採購AGM-158遠距攻陸飛彈有何進展。國防部副部長柏鴻輝回應，正進行中，事涉機敏無法報告細節，但還沒破局。

外交部長吳釗燮昨天在立法院備詢時表示，台灣防衛要靠自己決心，要購足所需自衛武器，美方持續提供台灣武器，「接下來還會有軍售的宣布」。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。

民進黨立委趙天麟關切未來可能會軍售的項目，並詢問，自美國前總統川普到現任總統拜登，台灣都一直爭取的AGM-158遠距攻陸飛彈，目前有何進展。

柏鴻輝回應，目前正在進行當中，但因事涉機敏無法報告細節。趙天麟追問：「還沒破局？」柏鴻輝回應，「還沒」。

AGM-158 JASSM（Joint Air-to-Surface Standoff Missile）屬半匿蹤遠距空對地飛彈，射程370公里，彈重1021公斤，配有454公斤（1000磅）的WDU-42/B穿甲彈頭，可大幅強化F-16V戰機的遠距對地攻擊能力。（編輯：林克倫）1110317