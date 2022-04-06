愛三增程將運交 專家：美透過軍售建立台灣能量

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（中央社記者游凱翔台北6日電）美國宣布對台軍售愛國者飛彈專案人員技術協助項目。軍事專家與學者今天表示，國軍目前僅愛國者飛彈系統具備反彈道飛彈聯合攔截能量，而愛三增程型將運交，不排除美方藉此軍售案為台灣建立先期能量。

美國拜登政府今天宣布第3度對台軍售，項目為愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance），包括防空系統、相關設備與後勤培訓、規劃、部署、維護等支援，以及地面設備、備件與消耗品所需技術支援，總額約9500萬美元（約新台幣27億2361萬元）。

今年2月美方曾宣布總額達1億美元、同樣有關愛國者飛彈的軍售案，但不同之處在於，2月的軍售主要是愛國者飛彈工程勤務（IESP）及飛彈效能鑑測（FSP）計畫的設備與服務；這次軍售則派遣專業人員赴台灣提供技術支援。

前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平上校接受中央社記者訪問表示，愛國者二型飛彈在民國85年採商售模式購入，當時僅採購3套系統，後來於民國96年改以軍售「疾鋒專案」增購愛三系統，並將原愛二性能提升至愛三構型，當時美國國防安全合作署（DSCA）公布軍售的金額是58億美金，打破當時對美軍事採購的紀錄。

周宇平指出，執行愛國者飛彈的相關案子均會維持技術支援合約，這類合約又分為兩種，一是針對飛彈部分，二是例如此次軍售項目是包括其他裝備與後勤培訓等較為廣泛的項目。

他表示，目前台灣在北、中、南部都設有愛國者飛彈技術代表辦公室，維持這項合約是好事，因為能與美方維持長期訓練關係，並強化台灣戰力。

國軍目前僅愛國者飛彈系統具備反彈道飛彈的聯合攔截能量，周宇平說，就算是空軍的F-16V（Block20、70），仍無法立即反制彈道飛彈，唯一有能力的就是已移編空軍，具備反彈道飛彈攔截能力、以及實戰經驗的的愛國者飛彈系統。

熟悉軍事國防事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑告訴中央社記者，此次對台軍售案應是延續日前既有建案的腳步，如果要特別解讀成「美國因應現在局勢的緊張而有這次軍售」，是不太正確的邏輯。

林穎佑指出，愛國者在高空防禦上相當重要，外界很多人會質疑「台灣自己研發就好，為什麼要跟美國買」，但使用美製武器的優勢在於能夠與美方分享資料鏈，例如可觀察到烏俄戰爭中，烏方如何透過北約及美方提供的數據資料對俄作戰。

林穎佑認為，美方會不會分享資料鏈是一回事，但不使用美方系統，屆時如果台海有事，恐會影響美方提供數據來協助作戰的順暢性。

國防部去年3月證實，台美雙方於民國108年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛三增程型飛彈（PAC3-MSE），規劃在114年、115年，分批完成運交及部署作業。

國家政策研究基金會副研究員、淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲接受中央社訪問時認為，不排除美方有可能透過此次軍售案派遣先期人員，針對現有愛國者飛彈進行系統改良、建立基本維修及訓練國軍人員等能量，以利屆時能順利操作愛三增程型飛彈。

揭仲提到，愛三彈體小、速度快，且採直接撞擊方式擊毀敵目標，因此在台灣防空飛彈部署任務中，愛三擔負反彈道飛彈角色，而愛三系統是由愛二、愛三混編，愛二能執行反彈道飛彈、同時也能進行防空任務；國造天弓飛彈主攻中共軍機及巡弋飛彈。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，此次軍售的項目主要是訓練與維修，主承包商為雷神公司，主要針對系統本身，包括雷達車、射控、通訊等；2月軍售主承包商是洛馬公司，主要是針對彈體本身。雖然兩者都是愛國者，但意義不同。

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蘇紫雲提到，愛國者飛彈在軍事上可阻擋中國對台第一擊，並防護台灣關鍵基礎設施。從俄烏戰爭可看到，烏克蘭因為缺乏中長程防空系統，易遭俄軍精準飛彈打擊，因此國軍的愛國者飛彈、天弓飛彈能相互配合並發揮戰力。

政治層面上，蘇紫雲表示，從拜登上任後首次對台軍售M109A6自走砲車，以及後面兩次有關愛國者飛彈的軍售案，都象徵拜登政府維繫前美國總統川普政府以來，視台灣為非北約主要盟國，並將對台軍售案採取「隨到隨審」，而非之前的「包裹式審查」，充分展現政治互信。（編輯：郭無患）1110406