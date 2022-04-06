美宣布對台軍售 提供愛國者飛彈專業技術支援

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新一波對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元。

美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布，美國國務院已經決定同意對台軍售，總額預計為9500萬美元，國防安全合作署今天提供必要證明並知會國會。

國防安全合作署指出，這項愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance）軍售案主要是提供專業技術援助，包括愛國者防空系統、相關設備與後勤培訓、規劃、部署、維護等支援，以及地面設備、備件與消耗品所需的技術支援。

此次軍售是美國總統拜登（Joe Biden）上任後第3度對台軍售案。和2月份總額達1億美元的軍售案不同之處在於2月軍售主要是愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，此次則是派遣專業人員赴台提供技術支援。

國防安全合作署也重申，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

國防安全合作署表示，此次軍售將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。

在宣布對台新一波軍售前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）連袂出席美國聯邦眾議院軍事委員會，針對2023財政年度國防授權法案聽證會時指出，直接將烏克蘭和台灣比較並不適當，「這是兩個完全不同的場景」。

在被問到對台軍售時，奧斯汀也重申美國持續提供台灣自我防衛能力的承諾。（編輯：陳政一）1110406