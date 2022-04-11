黑鷹直升機構改或添購新機都太貴 空軍兩案取消

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（中央社記者游凱翔台北11日電）空軍原規劃將現有5架UH-60M黑鷹直升機構改，使其具備夜間搜救能力，但空軍今天表示，原機構改美方報價高達43億元，購買新機更達180億元，空軍已取消兩案，後續由EC225、S-70C執行夜間搜救任務。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會上午聯席審查「妨害兵役治罪條例修正草案」，國防部副部長柏鴻輝等官員列席並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢，空軍計劃將UH-60M黑鷹直升機加裝新型夜間搜救裝備，但有兩種意見，分別是2020年提出的「原機構改」及2021年的「購買新機」，他詢問目前進度。

空軍參謀長黃志偉中將表示，美方報價原機構改高達新台幣43億元，超過空軍編列預算約19億6000萬元，購買新機5架更高達180億元，空軍因此已取消兩案，並報國防部審查。

黃志偉指出，在整體國家資源運用考量下，未來仍以現有具夜搜能力的超級美洲獅EC225、以及塞考斯基S-70C等兩型直升機繼續執行後續任務。

有關海軍計劃向美國軍購新型MH-60R反潛直升機一案，海軍參謀長蔣正國中將指出，已編列在今年機密預算中，發價書需求信函呈國防部審查，將按照規劃時程提出。

另外，國防部近期送交立法院專案報告中提到，「後續配合新式裝備（AH-64E）獲裝期程，再新建儲放棚廠，以滿足實需」，是否意指將添購AH-64E阿帕契直升機。陸軍參謀長章元勳中將指出，目前沒有此案；柏鴻輝強調，國防部並沒有核定要買新式直升機，僅蓋棚廠。（編輯：郭無患）1110411