美參議員提台灣武器出口法 加速對台軍售

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），將加快美國國會審查與消除行政障礙，加快向台灣運交關鍵武器。

霍利指出，威懾中國不敢入侵的關鍵是確保台灣擁有自我防衛武器，包括水雷、反戰車飛彈、可攜式防空系統和其他不對稱防衛能力。

「台灣武器出口法案」內容包括把台灣重新指定為出口管理條例（Export Administration Regulations）A:5類別成員，該組成員包括美國盟友與夥伴，如北大西洋公約組織（NATO）成員國、日本、澳洲、韓國和印度等國。

法案內容還包括加快軍售台灣的審核准證程序，去除其他行政障礙，並將美國國會對台灣軍售的審查時間縮短一半。

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霍利過去曾提出2項台灣相關法案，包括「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）。這項立法將確保美國能在中國侵略台灣時有效協助台灣。

他另提出「台灣預先通關法案」（Taiwan Preclearance Act），盼推動台灣加入美國境外預先通關計畫（CBP Preclearance）。法案呼籲美國當局，應優先把印太夥伴納入CBP或其他安全計畫，包括台灣。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110408