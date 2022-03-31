200位美議員致函拜登政府 籲印太經濟架構納台灣

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）200位跨黨派美國眾議員今天聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與「 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 」。議員表示，台灣是印太區域主要經濟體，也是美國第8大貿易夥伴，美國有足夠理由把台灣納入。

這封由眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）和康諾里（Gerry Connolly）發起的信函，共獲196位跨黨派眾議員連署支持，今天寄送給商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

議員們在信中表示，台灣是印太區域重要經濟體，他們強烈認為台灣應受邀參與美國將推出的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

信函表示，台灣已表達參與意願，美方也有足夠理由讓台灣參與。他們舉例，台灣長年作為美國重要貿易夥伴，去年以1140億美元（約新台幣3兆2866億元）的雙邊貿易總額，成為美國第8大貿易夥伴。

此外，議員們說，美國供應鏈對中國依賴性逐漸升高，而台灣在推動多元化供應鏈上扮演關鍵角色。台美自2020年以來舉辦「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），對話涵蓋廣泛經濟議題，包括電子商務、第5代行動通訊（5G）網路、電信安全、供應鏈、基礎建設合作及再生能源等，當中許多是IPEF計劃聚焦的議題。

議員們表示，台灣自1991年來活躍於亞太經濟合作會議（ APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 ），積極與區域夥伴合作，推動貿易投資自由化；台灣也透過台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）與區域國家建立夥伴關係，自2015年成立以來吸引數千人參與工作坊，吸收台灣專業知識。

議員們強調，台灣應優先受邀參與IPEF，納入台灣能向外界發出清楚訊號，亦即「美國與盟友夥伴站在一起，不會被中國霸凌」。他們說，有鑒於俄羅斯與烏克蘭情勢，美國更應清楚展現對台灣的支持。

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美國總統拜登（Joe Biden）去年10月宣布，美方有意成立IPEF，為21世紀打造多邊夥伴關係；中華民國政府官員多次表達參與意願。

根據白宮2月公布的印太戰略文件，IPEF預計在今年初啟動，目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結。這架構將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。（編輯：郭中翰）1110331