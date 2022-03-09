台美相互需要 鄧振中盼台灣加入美國印太經濟架構

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（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）行政院政務委員鄧振中今天出席華府智庫活動表示，台灣是安全、可信賴夥伴，不會使用經濟脅迫手段，台美在經濟上相互需要，台灣支持也期盼成為美國「印太經濟架構」一員。

美國計劃今年初成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），以填補自2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP））以來，美國與印太區域交往上一大缺口。

鄧振中今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）網路研討會，就台灣在全球供應鏈中角色發表談話，重申台灣加入IPEF意願。

鄧振中表示，即便面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣過去兩年經濟表現亮眼，2020年經濟成長率約3.3%，2021年達6.4%，今年預估成長率為4.4%。與其他區域經濟體相比，台灣表現可說是相當傑出。

談到台灣在全球供應鏈中扮演的重要角色，鄧振中指出，台灣除占全球半導體市場約60%外，日常生活常見的基本元件印刷電路板（PCB）產能也占全球約一半，網路設備產能占比也相當高。

鄧振中說，台美在供應鏈的合作，對雙方經濟安全來說都相當重要。台灣不可能什麼都自己生產，許多科技、原料及元件仍要從美國進口，大豆、玉米等糧食也是，因此台灣需要美國這個可信賴的供應鏈夥伴。

同樣地，鄧振中表示，台灣相信美國也需要台灣。根據美國政府近期發布的供應鏈報告，台灣在諸多特定產業上都扮演重要角色，加上雙方都面臨常利用關鍵物資來進行脅迫的中國，例如稀土，台美供應鏈合作可說是非常重要。

鄧振中強調，台灣是安全、可信賴夥伴，不會以經濟手段去脅迫他國，且積極維繫供應鏈安全。台灣企業相信應與顧客一起成長，政府及整體社會也認知台灣需要以市場經濟為基礎的強健世界經濟秩序；台灣社會開放、民主且穩定，也保護智慧財產權。

他向美國喊話：「台灣非常願意支持也想要加入IPEF，我們相信台灣的參與能進一步強化該架構」。

至於俄烏戰火是否會衝擊台灣經濟利益，鄧振中表示，此事為全球經濟帶來挑戰，油價與許多原料價格上漲，這是目前對台灣較主要的衝擊。但台俄貿易量不高，僅從俄國進口極少數物品。

鄧振中指出，台灣政府在這件事的立場很清楚，反對任何入侵其他國家的行徑。俄國應立即停止入侵行動，讓人們能盡快回到正常生活。（編輯：林治平）1110309