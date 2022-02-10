美擬推印太經濟架構 外交部：積極推動參與

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（中央社記者王慶剛台北10日電）美國研議成立「印太經濟架構」，外交部今天表示，具體細節尚待美方公布，但對於美國積極強化與印太國家經貿關係，外交部表達歡迎與支持，台灣也會積極推動參與印太經濟整合。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中表示，美國總統拜登於去年10月東亞峰會表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）及國務卿布林肯（Antony Blinken）去年底訪問東亞期間，也曾與相關國家有所討論。

歐江安說，目前經濟架構的具體細節尚待美方公布。對於美國擬透過推動「印太經濟架構」等機制，積極強化與印太國家經貿關係，外交部表達歡迎與支持；台灣會持續就此架構的目標及運作模式等交換意見。外交部與各相關部會與美方保持聯繫，透過台美既有的經貿合作機制與對話管道，深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作，並推動參與印太經濟整合。

歐江安也提到，布林肯於2月10日訪抵澳洲，並規劃出席墨爾本的「四方安全對話」（QUAD）外長會議時，外交部已注意到相關發展，並將持續關注QUAD會議進展情形，台灣會持續表達樂願與美國、澳洲等相關國家深化合作、促進共同利益。

歐江安強調，台美關係持續緊密友好，台灣也是美國在印太地區重要的經濟與安全夥伴，未來外交部將持續與美國、澳洲等理念相近國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。

歐江安也說，美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前投書「外交事務」（Foreign Affairs），專文呼籲美國正視中國對太平洋區域構成的軍事威脅，放棄對台灣採取「戰略模糊」；蓋拉格建議美國政府擴大訓練台灣軍隊及定期派遣高階軍事領袖訪台等必要行動，以強化美國在區域防衛能力。

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歐江安說，蓋拉格也在今年1月於美國聯邦眾議院提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）及「2022年與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act of 2022），展現對台海及區域安全的高度重視及對台灣的有力支持。

歐江安表示，外交部由衷感謝蓋拉格等美國國會友人採取投書、提出法案等方式，以具體行動表達對台灣的堅定支持。拜登政府上任以來，美國政府已多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動持續力挺台灣。台灣政府也將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。（編輯：黃國倫）1110210