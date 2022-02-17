美國亞太助卿：無意就印太經濟架構與中國接觸

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（中央社台北17日綜合外電報導）美國外交高層表示，美國「無意」就即將公布的「印太經濟架構」與中國接觸，但正與共同期盼維護區域自由開放而不受脅迫的夥伴國家進行磋商。

路透社報導，美國上週誓言，將為印太地區投入更多的外交與安全資源，以反制美國眼中中國打造區域勢力範圍並躍登全球最有影響力強權的企圖。

拜登政府公布的12頁戰略概要文件指出，從南亞至太平洋島國，美國將關注印太地區每一個角落，以鞏固美國長久以來的地位及承諾。

這份戰略文件重申，美國計畫在今年初成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework），以填補自前總統川普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）以來，美國與印太地區交往上的一大缺口。

美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）今天在電話記者會指出，關於印太經濟架構的初步討論正在進行中。

康達說：「我想我可以肯定地告訴大家，我們正與印太地區所有夥伴進行初步討論，而這些夥伴再度與我們抱持相同區域願景，那就是自由開放和免於脅迫，而且能毫無阻礙地追求經濟和安全利益。」

「而且你說對了，目前我們無意就印太經濟架構與中華人民共和國接觸。」

中國國家主席習近平推動稱之為「一帶一路」的倡議，承諾在全球各地斥資數十億美元建設基礎設施。

中國並力挺將美國排除在外的全球最大自由貿易區，也就是「區域全面經濟夥伴」（RCEP）協定。

中國和俄羅斯本月稍早宣布，建立「無限制」戰略夥伴關係，這是雙方最詳細和專斷的合作抗美聲明，要在雙方對人權和民主的詮釋基礎上，建立國際新秩序。

康達說，中俄聯合聲明中所提出的願景，構成了美國無法「拒絕面對的挑戰」。

他說：「我們主張的世局和願景是基於化解爭議和創新，而非脅迫及侵略。」

康達表示：「這就是我們對於印太地區的確定願景，我認為與中俄領導人習近平和蒲亭（Vladimir Putin）等人提出的願景形成了鮮明對比。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110217