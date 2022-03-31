牛雜零關稅後 總統：考慮開放巴拉圭其他畜牧產品

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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭工商部長賈斯迪優尼表示，今年開放巴拉圭牛雜零關稅進口，因此今年1月進口量已經達到去年進口總量的3成，同時，也考慮其他的畜牧產品來自巴拉圭的進口，這些交流合作都代表台灣對巴拉圭的重視。

總統蔡英文上午在總統府接見巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Alberto Castiglioni）致詞表示，過去賈斯迪優尼多次訪問台灣，今年再度率領工商部官員與企業來訪，她要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎。這也是疫情爆發後兩年多以來，在總統府第一個接見的巴拉圭訪團，很高興看見互訪逐漸在恢復當中。

總統說，過去5年多來台灣與巴拉圭合作交流愈來愈緊密，2016年剛就任總統不久就前往巴拉圭進行國是訪問，2018年也出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮，台灣也是阿布鐸就職後第一個進行國是訪問的國家，那一次的訪問受到台灣人民熱烈的歡迎，當時賈斯迪優尼也以外長身分陪同來訪，顯示兩國的深厚情誼。

她表示，近來看到俄國入侵烏克蘭，看到阿布鐸與台灣一樣公開譴責俄羅斯，也再次彰顯台灣與巴拉圭是共同捍衛民主自由價值的夥伴。

總統說，去年9月阿布鐸在聯合國大會表達支持台灣參與聯合國，總統再次感謝巴拉圭多次在國際場合為台灣仗義執言，展現對台灣的堅定支持。

她提到，台灣與巴拉圭在經濟貿易方面也是非常緊密的合作夥伴，尤其是台巴經濟合作協定從2018年生效以來，帶動兩國貿易的持續成長；去年台灣從巴拉圭進口的冷凍牛肉高達2.9萬公噸，創下新紀錄，不但在超市、餐廳販售，也製作成牛肉麵泡麵、滷味、禮盒等產品，非常受到台灣消費者的喜好。

總統說，今年開放巴拉圭牛雜零關稅進口，因此今年1月進口量已經達到去年進口總量的3成，同時，也考慮其他的畜牧產品來自巴拉圭的進口，這些交流合作都代表台灣對巴拉圭的重視。

她進一步說，未來台灣與巴拉圭會在各領域深化合作，期待持續提升兩國關係，共創繁榮發展，也請賈斯迪優尼向「台灣的好朋友」阿布鐸問候。（編輯：翟思嘉）1110331