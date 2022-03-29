台巴ECA生效逾4年 經部：巴拉圭為前進南美洲基地

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（中央社記者梁珮綺台北29日電）經濟部今天舉辦巴拉圭投資及市場商機說明會，次長陳正祺表示，台巴產業各有優勢，雙邊簽署的ECA在2018年生效，至今貿易總額持續成長，且巴國與為南方共同市場成員之一，是台商前進南美洲的重要基地。

為增進台商更了解巴拉圭投資環境，協助布局並前進南方共同市場，經濟部投資業務處下午舉辦2022巴拉圭投資及市場商機說明會，陳正祺、投資處長張銘斌、巴拉圭工商部長賈斯狄優尼（Luis Castiglioni）等人皆出席。

陳正祺致詞時表示，台巴建交長達66年，邦誼深厚，尤其簽署的經濟合作協定（ECA）在2018年生效後，雙邊貿易總額持續成長，根據經濟部國際貿易局資料，2018年為6168萬美元，到了2021年底，已達1億9709萬美元。

不僅如此，巴國已是台灣進口牛肉前5大來源國之一，2018年台灣從巴國進口金額為3572萬美元，去年已是1億7511萬美元，顯見雙邊在經貿合作上相當緊密。

貿易局資料顯示，台灣出口到巴拉圭產品多為機器零附件、車輛零附件、針織品、橡膠或塑膠加工機、針織品、戶外遊戲用品及設備；主要從巴國進口冷凍或冷藏寧肉、芝麻、高粱、蔗糖、木材、精油等。

陳正祺說，巴拉圭天然資源豐富，農林牧產品及礦產供應充足，與台灣產業高度互補，位於南美洲中部的心臟地帶，為南方共同市場（Mercosur）的一員，產品輸銷到巴西、阿根廷、烏拉圭等國享有優惠稅率。

在投資方面，台商在巴拉圭投資金額累計1億5735萬美元，主要行業有塑膠製品、購物中心、木材加工、輪胎、玩具及電扇等，陳正祺表示，這些都是成功案例，尤其在巴國製造的產品幾乎都銷往南方共同市場會員國，鼓勵台商掌握巴國投資商機。

陳正祺進一步表示，台灣積極參與南美洲區域經濟整合，台商在巴拉圭投資，就是立足南美洲，巴拉圭是台商前進南方共同市場的重要基地。

陳正祺也在會中向針對高端疫苗完成臨床第三期試驗、取得緊急使用權一事向巴國致謝，表示這是雙方合作抗議的美好故事，也彰顯雙邊友誼與互助。

賈斯狄優尼致詞時表示，他到訪台灣10來次，台灣對他而言已是第2個家，台巴關係從他1991年首次訪台以來，愈來愈穩固、堅實，是真正的兄弟之邦，強調永遠會挺台灣，「巴拉圭是台灣重要的友邦，在國際場域中永遠為中華民國台灣發聲」。

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他說，2020年疫情爆發，全球經濟活動戛然中斷，各國的外國直接投資（FDI）幾乎呈現雙位數衰退，不過，巴拉圭卻逆勢成長將近9%，原因在於巴國的經濟環境相當穩定，包括投資、政治、財政、貨幣等，敞開雙臂歡迎台商前往投資。

投資處表示，南美洲近年經濟發展優於全球，已成為重要的新興市場，巴拉圭身為南方共同市場成員國，與巴西、阿根廷及烏拉圭享有關稅優惠，並具有地理位置優勢，工資成本較鄰國低廉，並給予投資獎勵，未來將與台灣駐外單位合作，持續推動並協助台商赴巴國投資。（編輯：潘羿菁）1110329