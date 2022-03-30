巴拉圭工商部長訪台 宣示捍衛台灣國際參與權利

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（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部今天表示，巴拉圭工商部長賈斯迪優尼28日訪台，昨天拜會部長吳釗燮。賈斯迪優尼提到，他在1991年首度訪問台灣，親眼見證30年來台巴邦誼日益增進，基於共同價值，將捍衛台灣國際參與權利。

外交部下午發布新聞稿指出，巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Alberto Castiglioni）28日率團抵達台灣訪問、昨天拜會吳釗燮；雙方重申珍視兩國友好邦誼，也就台巴雙邊關係、經貿現況及相關合作計畫等議題深入交換意見。

外交部表示，吳釗燮誠摯歡迎賈斯迪優尼來訪，強調台灣與巴拉圭理念相同，台灣將在既有堅實友好合作基礎上，攜手共同向前邁進。

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吳釗燮也特別感謝巴拉圭政府長年在國際組織等場域為台灣發聲。賈斯迪優尼指出，他在1991年首度訪問台灣，親眼見證30年來台巴邦誼日益增進，近年來台巴雙邊貿易交流也更加密切，此次訪問盼結合兩國公私部門力量，進一步強化台巴經貿及投資關係，並強調，巴拉圭基於信念及共同價值，積極捍衛台灣國際參與的權利。

吳釗燮強調，巴拉圭是台灣在南美洲重要友邦，兩國邦誼穩固友好，各項雙邊合作計畫普遍獲得巴國朝野各界支持與肯定，台灣政府基於民主、自由等共同價值及傳統友好邦誼，將持續與巴拉圭增進雙邊各項合作與交流。（編輯：林興盟）1110330