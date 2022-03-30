更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金門首例確診 26歲男赴台中喜宴突破性感染
首頁 / 政治

巴拉圭工商部長訪台 宣示捍衛台灣國際參與權利

2022/3/30 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部今天表示，巴拉圭工商部長賈斯迪優尼28日訪台，昨天拜會部長吳釗燮。賈斯迪優尼提到，他在1991年首度訪問台灣，親眼見證30年來台巴邦誼日益增進，基於共同價值，將捍衛台灣國際參與權利。

外交部下午發布新聞稿指出，巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Alberto Castiglioni）28日率團抵達台灣訪問、昨天拜會吳釗燮；雙方重申珍視兩國友好邦誼，也就台巴雙邊關係、經貿現況及相關合作計畫等議題深入交換意見。

外交部表示，吳釗燮誠摯歡迎賈斯迪優尼來訪，強調台灣與巴拉圭理念相同，台灣將在既有堅實友好合作基礎上，攜手共同向前邁進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳釗燮也特別感謝巴拉圭政府長年在國際組織等場域為台灣發聲。賈斯迪優尼指出，他在1991年首度訪問台灣，親眼見證30年來台巴邦誼日益增進，近年來台巴雙邊貿易交流也更加密切，此次訪問盼結合兩國公私部門力量，進一步強化台巴經貿及投資關係，並強調，巴拉圭基於信念及共同價值，積極捍衛台灣國際參與的權利。

吳釗燮強調，巴拉圭是台灣在南美洲重要友邦，兩國邦誼穩固友好，各項雙邊合作計畫普遍獲得巴國朝野各界支持與肯定，台灣政府基於民主、自由等共同價值及傳統友好邦誼，將持續與巴拉圭增進雙邊各項合作與交流。（編輯：林興盟）1110330

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族