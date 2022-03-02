USTR報告肯定台灣 經濟部：台美關係史上最佳

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（中央社記者梁珮綺台北2日電）美國貿易代表署（USTR）在發布的2022年貿易政策議程暨2021年度報告中，肯定台灣與美國透過TIFA解決各項貿易問題，並指台灣是美國亞太區域民主盟友及貿易夥伴，雙方享有長期及充滿活力的貿易關係。

經濟部國際貿易局今天表示，報告除了肯定台美關係，美國跨黨派資深代表團及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）相繼訪台，並與國內各界人士交流互動，展現美國對台灣的堅定支持與重視，台美關係可謂史上最佳。

USTR發布2022年貿易政策議程暨2021年度報告，指台灣是美國亞太區域的民主盟友及貿易夥伴，雙方享有長期及充滿活力的貿易關係。

報告指出，台美第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA）會議於2021年6月舉行，雙方藉此解決與討論貿易及投資議題，雙方同意打擊全球供應鏈中的勞工剝削問題，在TIFA架構下成立勞動工作小組。

報告顯示，台美將持續合作解決牛豬市場、著作權立法、數位盜版、金融服務、投資和監管透明度等問題。

貿易局表示，將持續與各個相關部會合作，透過台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等管道，與美國商務部、國務院等行政部門就經濟議題進行對話，強化台美經貿互補及供應鏈合作關係。（編輯：蘇志宗）1110302