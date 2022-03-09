印第安納州議會成立友台連線 支持台美洽簽BTA

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國印第安納州參眾議會8日成立「友台連線」，並通過決議支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），支持台灣有意義參與攸關人民衛生、安全等福祉的國際組織。

在駐芝加哥辦事處長姜森與近30名印第安納州參眾議員見證下，印州議會跨黨派「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）在議場成立。這是繼伊利諾、威斯康辛、明尼蘇達及愛荷華州後，美國中西部州議會第5個專注台灣事務的跨黨派議會團體。

印州議會「友台連線」由共和黨籍州參議員福特（Jon Ford）、民主黨籍州參議員藍道夫（Lonnie Randolph）、共和黨籍州眾議員勞爾（Ryan Lauer）及民主黨籍州眾議員奧斯汀（Terri Austin）擔任共同主席。

4人宣布成立「友台連線」後於州議會中庭舉辦慶祝酒會，在眾多州議員與旅居印州的台灣僑胞見證下，向姜森頒贈「友台連線」成立宣言。

另外，印州參眾議會近期通過決議，支持台灣關係法、台美洽簽BTA、強化教育合作並重申支持台灣參與國際組織與深化雙方姊妹州關係。

其中，印州眾議會近百名跨黨派議員連署友台決議，展現挺台氣勢，特別呼籲遵照台灣關係法，鼓勵印州企業與台灣加強合作，並以「台灣」名義稱呼台灣，避免企業因外來壓力而以不當稱呼矮化台灣，為近年首見，別具意義。

福特、藍道夫、勞爾及奧斯汀致詞時都強調，台灣與印州關係深厚久遠，台灣是印州重要經貿夥伴，雙方人民共享自由、民主等普世價值。面對烏克蘭危機等當前世局變化，印州更加珍惜與民主台灣的堅定情誼，期盼透過「友台連線」成立，持續強化台灣與印州夥伴關係。

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姜森致詞指出，烏克蘭危機彰顯民主國家團結的重要，印州與台灣情誼久遠，也是因為雙方共享民主理念。他感謝印州參眾議員成立「友台連線」，並說這是支持台美關係與民主價值的體現。

姜森說，印州是台灣在美國中西部重要經貿夥伴，雙方在農產貿易、高科技供應鏈、教育及學術合作方面合作密切。印州參眾議會相繼通過友台決議，顯示美國製造業重鎮的中西部州樂見台美洽簽BTA，加強雙邊經貿連結、開拓企業商機。（編輯：高照芬）1110309