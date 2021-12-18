反萊豬公投否決 學者：助台參與美國印太經濟架構

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反萊豬公投遭否決，學者認為，台美互動持續維持熱度，台灣將有更高機率加入美國推動的印太經濟架構。圖為超市販售的美國豬肉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）反萊豬公投遭否決，學者認為，台美互動持續維持熱度，台灣將有更高機率加入美國推動的印太經濟架構；也有學者建議，政府應歸納民眾投同意票的理由，汲取經驗強化處理日本福島食品進口議題。

四大公投結果晚間揭曉，反萊豬公投案未達495萬6367張同意票門檻、遭到否決，進一步觀察發現，投票結果為不同意票413萬1203張、同意票393萬6554張；學者普遍認為，對台美關係有正面效益。

（中央社製圖）

台灣經濟研究院長張建一指出，美國一定會正面肯定台灣，並在自由、民主、法治、人權等普世價值下，強化台美合作關係、協助台灣加入國際組織。

中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳、台灣經濟研究院研究員邱達生認為，台美關係將維持現有熱度，從今年6月重啟的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）、上個月召開的第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），到日前宣布成立的台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），應該都會持續舉行。

此外，美國原先側重印太地區的外交與軍事，現大幅提升經貿比重，預計明年成立印太經濟架構（Indo-Pacific economic framework），內容將談及供應鏈、物流等議題；李淳表示，公投沒有通過，台灣加入機率很高。

張建一認為，相較於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有些會員國傾中、有些挺美，台灣能否加入、仍存在變數，但台灣一定會進入印太經濟架構。

李淳認為，印太經濟架構的會員國與CPTPP會員國重疊性高，可能會有日本、澳洲等國，台灣若在其中、形同美國間接替台灣創造平台，讓台灣與CPTPP會員國有更緊密的對話，有助台灣成為CPTPP的一員。

不過，目前台灣禁止進口日本福島5縣市食品，將會是加入CPTPP的挑戰之一。李淳指出，福島食品與含萊克多巴安豬肉議題相似，建議政府應歸納民眾在反萊豬案投同意票的理由，理解國民的擔憂並汲取經驗處理。

李淳進一步說，反萊豬案的不同意票超出同意票非常多，代表台灣整體社會相當成熟，不會被單一面向的利益或議題綁架，像是只在乎食品安全、其他面向全不關注；他認為，這次的結果顯示，民眾已能在食安與國際貿易空間所帶的利益中，找出平衡點。

張建一也表示，他要特別肯定台灣公民意識提升、擴大國際視野，因為公投沒通過，代表台灣民眾看得更長遠，重視國家整體利益。

邱達生分析，美國對台灣非常友好，公投未通過，對台美合作更有幫助，但會不會踏出簽署雙邊貿易協定（BTA）的一步，則要再觀察；他說，拜登政府只有明確表態建置印太經濟架構，與其他國家簽署多邊或雙邊的自由貿易協定（FTA）並非首要。（編輯：林克倫）1101218