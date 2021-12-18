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四大公投
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四大公投45/300

高市公投拚出漂亮成績單 趙天麟：施政受肯定

2021/12/18 20:40（12/18 20:49 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）4大公投高雄市不同意票開出漂亮成績單，民進黨高雄市黨部主委趙天麟感謝人民理性決定、展現公民意志，並認為這也是人民對蔡總統施政的認證、對高雄市政成績的肯定。

民進黨高雄市黨部晚間發布新聞稿表示，投票結果顯示，4個公投案的不同意票都多於同意票，也代表民進黨公投主張「4個不同意」得到支持。

民進黨高雄市黨部表示，特別是高雄市公投前強力催票，市長陳其邁下達軍令狀要拚出「4個不同意」的高票，果然在陳其邁指揮及民進黨黨公職努力下，如願開出漂亮成績單。趙天麟說，感動並感謝人民做出理性的決定，也代表台灣公民社會的成熟。

趙天麟說，即便在公投宣傳過程出現許多泛政治化、錯假消息，還疑似有中國力量介入干擾，但最終人民還是做出理性決定，不僅讓全世界看到台灣進步的民主制度，也讓台灣在爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）參與、及各國乾淨供應鏈更具有優勢。

趙天麟表示，公投結果可以視為民眾用期中考的方式再次對蔡總統施政的認證，也是人民對中央推出「大南方計畫」的肯定，確定高雄市長陳其邁「南霸天、領頭羊」的地位，代表陳其邁不僅招商引資有成，也於逆境中強力對公投催票有成，高雄再次成為「台灣英雄」。

他指出，高雄市迎來很多重大投資案，市民用公投票給予執政團隊回饋及肯定，相信公投結果會激勵中央更支持高雄招商引資，也是鼓勵陳其邁團隊要繼續「緊緊緊」繳出更亮麗的市政成績單。

根據高雄市選委會統計，高雄市4大公投案投票率42.25%。其中第17案「重啟核四」不同意票59萬7826票，同意票38萬8792票；第18案「反萊豬」不同意票58萬8302票、同意票39萬7990票。

另第19案「公投綁大選」不同意票58萬8579票、同意票39萬8261票；第20案「三接遷離」不同意票59萬3239票、同意票39萬2910票。（編輯：吳協昌）1101218

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