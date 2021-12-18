四大公投遭否決 賴副總統：台灣隊團結走向國際

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（中央社記者葉素萍台北18日電）四大公投今天全遭否決，副總統賴清德認為，公投結果顯示台灣穩住了未來前進的方向，感謝民眾支持執政團隊的路線。他認為，台灣隊的下一步，就是要團結走向國際。

賴副總統晚間透過臉書，發文「正確的道路上，我們穩健前行」。

他說，今天公投結果，台灣穩住了未來前進的方向，感謝民眾支持執政團隊的路線，在國家發展的關鍵時刻，用公民意志與行動，賦予台灣勇敢向前的力量。

賴副總統認為，經由這次公投，台灣的環境安全、能源轉型、國際接軌與民主價值，民眾已經做出選擇；面對未來，台灣要走安全、穩定的路，而台灣隊的下一步，就是要團結走向國際，為台灣的未來及下一代，打造一個更好的國家與環境。

他說，雖然討論公共政策的過程中，會有正反交鋒，但此時，是放下爭執、齊心向前的時候了，接下來的國際賽，還有許多挑戰迎面而來，腳步不能停，要繼續大步邁前。

最後，他再次感謝民眾支持，在每一場近距離溝通的過程中，政府清楚體認到大家的鞭策與期許，執政團隊會更努力回應大家的託付，感謝每一份守護台灣的力量，讓台灣更有力。（編輯：林興盟）1101218