4大公投落幕 陳其邁：多數人民拒走回頭路

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）4大公投落幕，高雄不同意票衝高，高雄市長陳其邁今晚在臉書發文表示，高雄投票率超過4成，其中不同意票比例約6成，代表大多數人民支持目前台灣前進方向，拒絕走回頭路。

陳其邁表示，感謝每位站出來投票的人，在民主的實踐中，讓台灣更堅定前進的方向。高雄投票率超過4成，其中不同意票比例約6成，這次的4個公投案，從性質上來看是對政府重大政策的複決案。

陳其邁說，4個公投案的投票結果，就是對於當前政府政策，在希望帶領台灣產業走向國際、推動台灣能源轉型並兼顧區域均衡、非核家園以及追求台灣民主深化等4個方向，進行公民複決，也就是再一次的決定。

他表示，今天的開票結果，4個公投案都沒有通過。代表大多數人民對當前政府政策方向，做出了支持的選擇，支持目前台灣前進的方向，拒絕走回頭路。

陳其邁說，根據這個公民複決的結果，支持總統和行政院加速推動政策的腳步，厚植台灣在國際社會的競爭力。在高雄產業轉型的關鍵時刻上，堅定信心、大步前進。

他說，台灣人民理性平靜的表達自己對公共議題的定見，是公民投票制度在台灣民主政治中日益成熟的表現。這個民主發展成就，值得珍惜，「我們也有責任用積極的態度、前進的腳步，來回應公民複決的民意選擇。讓大家繼續為更好的高雄、更好的台灣、更好的生活，一起攜手努力，台灣加油！高雄加油！」

根據高雄市選委會統計，高雄市4大公投案投票率42.25%，不同意票均大幅領先同意票。（編輯：吳協昌）1101218