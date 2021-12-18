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國民黨內訌破口、論述難突破同溫層 公投慘遭逆轉

2021/12/18 21:00（12/19 11:35 更新）
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四大公投皆未過關，對喊出「四個同意」的國民黨是一大挫敗，黨內分析，新北市長侯友宜（圖）未表態引爆黨內矛盾，加上論述衝不破同溫層、經濟藍動向陷入猶疑，最後慘遭逆轉。中央社記者張新偉攝 110年12月18日
四大公投皆未過關，對喊出「四個同意」的國民黨是一大挫敗，黨內分析，新北市長侯友宜（圖）未表態引爆黨內矛盾，加上論述衝不破同溫層、經濟藍動向陷入猶疑，最後慘遭逆轉。中央社記者張新偉攝 110年12月18日
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（中央社記者劉冠廷台北18日電）四大公投今天都未過關，對喊出「四個同意」的國民黨是一大挫敗，黨內分析，新北市長侯友宜未對公投表態，引爆黨內矛盾，還未投票就先找戰犯，加上論述衝不破同溫層、經濟藍動向陷入猶疑，連基本盤都未買帳，最後慘遭逆轉。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四公投案今天投票，其中反萊豬和公投綁大選為國民黨所提，原本連同民團所提的另兩案聲勢看好，但最後卻遭到翻轉，四大公投皆遭否決。

黨內人士分析，從今天的結果，可以看出公投綁大選提升投票率的重要，但國民黨無法藉由食安、環境、能源等議題，吸引民眾出門投票，需要深刻檢討。

黨內人士指出，從公投大戰開打後，藍營內部原先定調公投是對政府的不信任投票，但最後新北市長侯友宜等縣市長對核四公投案的意見與黨中央不一，引爆黨內矛盾，讓綠營抓到破口反擊。

一位地方民代提到，地方上大家都很樂意去宣傳公投，但到最後1、2個月，該怎麼說或是該怎麼做，都沒指令下來，許多基層民代靠的都是自發性的相互支援，結合部分力量，自己製作看板，到街頭宣講。

據了解，不只地方有收不到中央指令的狀況，國民黨立法院黨團在立法院戰場與綠營抗衡時，也發生類似狀況，例如到底是「兩個同意、兩個支援」，還是四個都同意，一度都無法確認。

藍營地方人士則說，國民黨雖然在全台舉辦超過2000場的公投說明會，但在地方上的觀察，與會民眾大多屬於藍營支持者，擴散效應有限，常常淪為同溫層的取暖，無法爭取到更多民眾的支持，因此也造成各地常會聽到民眾不了解公投，甚至根本不知道要投票的聲音，這證明在宣傳上，力道仍不夠。

地方人士說，當民進黨將公投提升為大選規格後，國民黨的戰略仍未有明顯的改變，依舊循著原先的步調前進，這也造成公投民調，遭到對手步步進逼，拱手讓去原先的優勢，氣勢遭到重挫。

也有藍營人士觀察到，17日選前之夜的活動，國民黨在自由廣場舉辦的「民主守夜」活動，只是縣市長、立委選舉規模，比起民進黨以總統大選規格在北、高兩地大舉造勢，除了在氣勢上矮一截外，也透露出藍營動員能量不足的狀況，值得藍營內部警惕與關注。

此外，一位前藍營黨務人士指出，民進黨大力宣傳反萊豬將影響台美貿易，這確實可能會影響到所謂經濟藍、知識藍等中間偏藍民眾的投票意向。（編輯：林興盟）1101218

四大公投案不同意票皆高於同意票，國民黨主席朱立倫（前）18日晚間在中央黨部召開記者會指出，身為黨主席，他負最大的責任，必須承擔，現在趕快把戰友都找回來，不要找戰犯。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日
四大公投案不同意票皆高於同意票，國民黨主席朱立倫（前）18日晚間在中央黨部召開記者會指出，身為黨主席，他負最大的責任，必須承擔，現在趕快把戰友都找回來，不要找戰犯。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日
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