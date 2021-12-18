台北市公投4案同意皆大於不同意 投票率突破47%全國最高

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4大公投案18日投票，素有「選戰章魚哥」之稱的台北市士林區天玉里得票率受關注。圖為天玉里投開票所進行開票作業。中央社記者劉建邦攝 110年12月18日

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北18日電）四大公投不同意票都突破400萬張、且多於同意票。不過北市投票率全國最高，4案皆突破47%，且同意票皆大於不同意票，與公投結果截然不同。

中選會晚間完成開票，「重啟核四」同意票380萬4755張、不同意票426萬2451張；「反萊豬」同意票393萬6554張、不同意票413萬1203張；「公投綁大選」同意票395萬1882張、不同意票412萬38張；「三接遷離」同意票390萬1171張、不同意票416萬3464張。最終票數以中選會公布為準。

不過台北市的4個公投案都是同意票數大於不同意票數，根據台北市選委會統計，4案同意票皆大過不同意票。投票率皆超過47%，為全國最高。其中重啟核四同意票51萬4232票、占51.17%；不同意票49萬0692票、占48.83%，投票率47.07%。

反萊豬同意票53萬3890 票、占53.07%；不同意票47萬2147票、占46.93%，投票率47.08%。

公投綁大選同意票53萬9747票、占53.67%；不同意票46萬6022、占46.33%，投票率47.06%。

三接遷離同意票53萬2642票、占53.01%；不同意票47萬2227、占46.99%，投票率47.07%。

台北市選委會副總幹事余淑𡝮表示，很多人想把此次公投與2018年九合一與公投選舉比較，但因議題不同，此次又是單獨舉辦，變數太多，光從數據看不出端倪。

此外，一向被外界視為神準的「章魚哥」士林區天玉里，此次公投失準。天玉里只有在重啟核四不同意票較高，其餘3項公投案為同意票較多。

北市選委員會統計，天玉里5個投開票所，應投票人數7345人，投票人數3505人，投票率為47.72%，其中重啟核四同意票1726票，不同意1809票，無效票29票；反萊豬同意票1798票，不同意1737票，無效票28票；公投綁大選案，同意票1792票，不同意1741票，無效票30票；三接遷離案，同意票1796票，不同意票1733票，無效票34票。

事實上，這不是天玉里的預測第一次失靈，依中選會資料，2018年台北市長選舉，北市天玉里得票數，國民黨提名丁守中獲1982票，當時以無黨參選柯文哲1881票，丁守中票數略贏柯文哲，最終結果柯文哲當選市長。（編輯：吳協昌）1101218

（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）

（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）

（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）