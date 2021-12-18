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四大公投
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四大公投37/300

盧秀燕公投前未表態 學者：對地方動員有影響

2021/12/18 21:21
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（中央社記者蘇木春台中18日電）4大公投今天開票，不同意票皆高過同意票，台中市除了公投綁大選外，其他3項不同意票皆高於同意票。學者分析，台中市長盧秀燕未直接表態，對地方動員有一些影響。

4大公投案今天投票，不同意票都領先同意票，4大公投都沒有通過。其中台中市除公投綁大選外，其他3項不同意票，皆高於同意票。

盧秀燕近日在議會，多次被台中市議員要求對公投案表態，但她都未直接回應，僅表示一定去投票。

東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社記者，這次公投，看到新北市也好、台中市也好，縣市首長沒有出來直接表態，當然對地方的公投動員會有一些影響，但是對於中間選民，對盧秀燕來講會有一些收穫，畢竟這次公投，是對事不是對人，也不需要去過度解讀，公投結果是否會傷害盧秀燕競選連任的選情。

沈有忠說，盧秀燕跟新北市長侯友宜這次對於公投，都是採較溫和或是冷處理的方式，如果以結果來看是正確的，但也要看國民黨基本的支持者，也就是深藍的選民，反過頭來檢討盧秀燕與侯友宜時，要怎麼去回應了。

至於相較於盧秀燕，侯友宜遭藍營支持者批評的力道較大，沈有忠指出，因侯友宜參選2024總統大選的機率，比盧秀燕高太多了，侯友宜在全國的聲量，也比盧秀燕高一點，因為大家會認為，2024年總統大選，藍營很有可能是侯友宜或國民黨主席朱立倫出來參選，所以國民黨會希望侯友宜出來表態，能夠凝聚全國性的能量。

沈有忠說，盧秀燕雖然也有全國的知名度，但是不如侯友宜，這次國民黨檢討，矛頭會指向侯友宜，盧秀燕就要看如何迴避掉這樣子的壓力，否則也很有可能被抓出來做為檢討的對象。

公投結果出爐後，盧秀燕透過台中市政府新聞局發布聲明表示，公投是人民的權利，社會上對於公共事務或政策，有不同的想法，今天民眾已透過公投表達意見。公投結果已產生，她與及市府均表尊重。（編輯：吳協昌）1101218

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