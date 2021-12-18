更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
四大公投
新聞專題
四大公投35/300

柯文哲談公投結果：各政黨各說各話、毫無交集

2021/12/18 21:38（12/18 23:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
4大公投未通過，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（後）18日表示，各政黨各說各話、毫無交集。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）
4大公投未通過，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（後）18日表示，各政黨各說各話、毫無交集。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）4大公投都未通過。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天在臉書發文表示，顯示各政黨各說各話、毫無交集。

柯文哲在臉書上表示，公投結果底定，被疲勞轟炸好幾個月的台灣人民可以好好沉澱、靜心思考，台灣未來應該如何「向前邁進」。

柯文哲批評，公投是直接民主的展現，但這次看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。

柯文哲稱民進黨花了5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支。

柯文哲說，4大公投門檻都未過關，顯示各政黨各說各話、毫無交集，讓多數選民對這次公投感到厭棄；而4大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度變革等複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量做出全面性的判斷，投票動力更低。

柯文哲指出，最後只能訴諸政黨動員，「從選舉結果來看，顯然大撒幣的組織動員有效」，在行政資源、媒體近乎一體化的傾斜下、新綠色威權更加強大，在野黨的處境也愈加艱困。

柯文哲呼籲執政黨要勇敢承擔，盡快說明公投結果如何善後。（編輯：李亨山）1101218

延伸閱讀
公投開票4案遭否決 蔡總統：沒有誰輸誰贏 只有國家未來怎麼走台美關係、經濟牌奏效 民進黨50天作戰逆轉勝國民黨內訌破口、論述難突破同溫層 公投慘遭逆轉四大公投遭否決 朱立倫致歉：個人努力不夠 承擔責任不找戰犯侯友宜：我願意承擔公投結果
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀