柯文哲談公投結果：各政黨各說各話、毫無交集

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4大公投未通過，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（後）18日表示，各政黨各說各話、毫無交集。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）4大公投都未通過。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天在臉書發文表示，顯示各政黨各說各話、毫無交集。

柯文哲在臉書上表示，公投結果底定，被疲勞轟炸好幾個月的台灣人民可以好好沉澱、靜心思考，台灣未來應該如何「向前邁進」。

柯文哲批評，公投是直接民主的展現，但這次看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。

柯文哲稱民進黨花了5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支。

柯文哲說，4大公投門檻都未過關，顯示各政黨各說各話、毫無交集，讓多數選民對這次公投感到厭棄；而4大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度變革等複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量做出全面性的判斷，投票動力更低。

柯文哲指出，最後只能訴諸政黨動員，「從選舉結果來看，顯然大撒幣的組織動員有效」，在行政資源、媒體近乎一體化的傾斜下、新綠色威權更加強大，在野黨的處境也愈加艱困。

柯文哲呼籲執政黨要勇敢承擔，盡快說明公投結果如何善後。（編輯：李亨山）1101218