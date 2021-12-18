朱立倫稱公投已死 林錫耀：完全無法接受

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（中央社記者王揚宇台北18日電）四大公投全遭否決，國民黨主席朱立倫晚間稱「公投已死」。民進黨秘書長林錫耀回應說，800多萬人一票票所做決定，就是人民自主意志的展現；不能說結果不符期待、就批評公投已死，這點完全無法接受。

四大公投案今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，不同意票都領先同意票，四大公投都沒有通過。

對此結果，林錫耀晚間在民進黨召開的記者會上表示，今天是台灣第一次公民投票與大選分開辦理，民眾共同寫下台灣民主關鍵一頁，感謝所有參與投票的民眾及選務人員，讓選務能順利完成。

他提到，感謝所有站出來支持政府施政方向的台灣隊友們，讓大家可以繼續推動台灣走向國際，強化台美關係、能源轉型和民主深化；感謝許多公民團體給予很多寶貴建議，且站上第一線，提供很多專業資訊讓民眾充分瞭解。

針對朱立倫晚間稱「公投已死」，林錫耀回應表示，他不曉得為何這叫「公投已死」，既然都是800多萬人一票一票所做的決定，那就是公投的結果，就是人民自主意志的展現；因此，不能說結果不符朱立倫的期待，就批評公投已死，這點他完全無法接受。

媒體詢問公投結束後，如何評估台中第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案等選情，林錫耀說，每一次的投票都應該獨立看待，罷免是針對人、補選也是針對人，而公民投票是針對事、政策，所以不應該把不同的投票，都等同為一樣的投票結果。

他指出，再過3個星期，補選及罷免投票就要舉行，民進黨會謹慎、戰戰兢兢地因應與面對，也會跟提名的候選人及友軍林昶佐共同努力，希望爭取好的成績，化解不必要的惡性罷免。（編輯：林克倫）1101218