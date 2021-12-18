更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
四大公投
新聞專題
四大公投32/300

新北市4公投 僅核四重啟案不同意大於同意

2021/12/18 21:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北18日電）4大公投今天投開票，新北市逾145萬6000人投票，投票率約4成2；新北市的核四重啟案不同意票大於同意票，反萊豬、公投綁大選、三接遷移案皆同意票大於不同意票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案今天投開票，新北市在晚間接近8時許全數開票完成。

新北市在4大公投的結果，其中，重啟核四公投案，同意票69萬2987票，不同意票74萬9776票；反萊豬公投案，同意票72萬5556票，不同意票71萬7589票。

公投綁大選公投案，同意票73萬574票，不同意票71萬3486票；三接遷移公投案，同意票72萬1259票，不同意票72萬1067票。

對此，民主進步黨新北市黨部主委何博文晚間透過簡訊表示，新北市為藍營長期執政縣市，但核四廠所在地貢寮區的核四重啟案投票結果為不同意票大於同意票，這就是民意。

何博文認為，至於三接遷移等案，同意票稍高於不同意票，但三接遷移案僅差距192票，這代表有許多新北市民反對三接遷移至八里的台北港，對能源轉型充滿期待。

身兼中國國民黨中常委的新北市議員林金結告訴中央社記者，公投案結果不如預期，他曾向黨中央反映，4公投案中有2案為國民黨所提、另2案為民間團體提出，把4個案子綁在一起對國民黨不見得有利。

林金結說，國民黨喊出4個同意，擴大戰場沒有討到便宜，萎縮原本在反萊豬案上的7成優勢盤，且執政黨失去理性，拿行政資源影響民眾選擇，失去公投的真諦，黨中央應反省檢討。

根據新北市選舉委員會資料，29個行政區中，以永和區投票率約48%最高，中和區約46%居次，深坑區約43%第3名。

深坑、烏來、林口、汐止、中和、永和、淡水、新店等8個行政區4公投案都是同意票大於不同意票；至於貢寮、八里區的核四重啟及三接遷移案，在這2個行政區的投票結果則是不同意票大於同意票。（編輯：戴光育）1101218

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀