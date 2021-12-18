新北市4公投 僅核四重啟案不同意大於同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北18日電）4大公投今天投開票，新北市逾145萬6000人投票，投票率約4成2；新北市的核四重啟案不同意票大於同意票，反萊豬、公投綁大選、三接遷移案皆同意票大於不同意票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案今天投開票，新北市在晚間接近8時許全數開票完成。

新北市在4大公投的結果，其中，重啟核四公投案，同意票69萬2987票，不同意票74萬9776票；反萊豬公投案，同意票72萬5556票，不同意票71萬7589票。

公投綁大選公投案，同意票73萬574票，不同意票71萬3486票；三接遷移公投案，同意票72萬1259票，不同意票72萬1067票。

對此，民主進步黨新北市黨部主委何博文晚間透過簡訊表示，新北市為藍營長期執政縣市，但核四廠所在地貢寮區的核四重啟案投票結果為不同意票大於同意票，這就是民意。

何博文認為，至於三接遷移等案，同意票稍高於不同意票，但三接遷移案僅差距192票，這代表有許多新北市民反對三接遷移至八里的台北港，對能源轉型充滿期待。

身兼中國國民黨中常委的新北市議員林金結告訴中央社記者，公投案結果不如預期，他曾向黨中央反映，4公投案中有2案為國民黨所提、另2案為民間團體提出，把4個案子綁在一起對國民黨不見得有利。

林金結說，國民黨喊出4個同意，擴大戰場沒有討到便宜，萎縮原本在反萊豬案上的7成優勢盤，且執政黨失去理性，拿行政資源影響民眾選擇，失去公投的真諦，黨中央應反省檢討。

根據新北市選舉委員會資料，29個行政區中，以永和區投票率約48%最高，中和區約46%居次，深坑區約43%第3名。

深坑、烏來、林口、汐止、中和、永和、淡水、新店等8個行政區4公投案都是同意票大於不同意票；至於貢寮、八里區的核四重啟及三接遷移案，在這2個行政區的投票結果則是不同意票大於同意票。（編輯：戴光育）1101218