4大公投皆被否決 翁章梁：人民做出選擇

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（中央社記者黃國芳嘉義18日電）4大公投皆被否決，國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠表示，這是大家共同決定，對結果予以尊重。嘉義縣長翁章梁則指出，這是一次很深化民主的投票，人民已經做出明確選擇。

根據中選會開票結果顯示，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案皆被否決。嘉義縣市的4大公投案「不同意」票數皆高於「同意」票數。

對於公投的結果，黃敏惠說，今日公投是對於食品安全、人民權利、環境保護、影響經濟發展的國家能源政策的意見表達，結果已經出爐，這是大家共同的決定，對公投的結果予以尊重。

翁章梁晚上發布新聞稿指出，「台灣人民已經清楚表明選擇」，政府一定會遵從人民的選擇，在走進國際、能源轉型和經貿外交有進一步的做法，繼續為台灣奮鬥。

翁章梁表示，總統蔡英文在公投投票前就已明白表達，這次公投不是政黨對決，而是台灣前途和走向的選擇，台灣需要更開放，才能走入國際，投票結果，人民已經清楚表明所做的選擇和方向。

翁章梁說，這次公投和大選沒有綁在一起進行，社會各界針對公投議題進行廣泛討論，這是一次很深化民主的投票，在充分討論前提下，人民已經做出明確選擇。（編輯：吳協昌）1101218