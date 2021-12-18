四大公投否決 工商團體籲穩定供電最重要

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（中央社記者曾智怡台北18日電）四大公投全數未達同意門檻，全國中小企業總會理事長李育家表示，企業界樂觀其成；全國商業總會理事長許舒博強調，台灣經濟持續發展，加上台商回流，無論公投結果如何「我們在乎的是能否穩定供電」。

公投今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離四案都沒有通過。

「人民是最大贏家」，李育家表示，由於政府的防疫、經濟績效佳，「大家對政府領導也比較信任，所以會有這樣的結果」，企業界樂觀其成，包含三接再外推的改善做法，可滿足用電需求，反觀遷至台北港費用、時間都不適合。

許舒博則強調，無論公投結果如何，「我們在乎的是能否穩定供電」，尤其在經濟持續發展之下，不僅台積電擴廠有用電需求，其他高科技產業也持續擴張，用電量一定會增加，加上政府努力招商，以及台商回流，「電要夠，不要又發生缺電危機」。

對於三接能繼續興建，許舒博提醒，「供電也不見得穩定」，因天然氣入港仍須視海象，包含煤礦在內，都需仰賴進口，且庫存時間有一定限制。

李育家提到，滿足用電有很多種方式，例如增加綠能占比；針對2025年綠能20%目標，他說，相信政府在近年能源轉型政策已累積相當多經驗，無論是核電問題、綠能改善方案、電力需求等，應都可提出相應配套。

工商協進會理事長林伯豐則認為，本次公投呈藍綠對立局面，造成台灣民主精神下滑，雙方都應檢討。

林伯豐指出，執政黨需開始思考「核四不做，那核電做不做？核電不見，缺電怎麼處理？」強調能源問題依舊棘手，包含綠電難達20%標準，加上天然氣不僅需達到50%，且並非零碳能源，進口價又居高不下等，政府需認清事實、並妥善規劃因應辦法。

針對萊豬議題，林伯豐說，建議將萊劑成分標示清楚，若不標示，恐造成「美豬都有萊劑」的誤會，對美豬進口商也不公平。（編輯：黃國倫）1101218