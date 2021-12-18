侯友宜公投案後成黨內箭靶 未來路考驗政治智慧

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤、蘇木春新北18日電）4項全國性公民投票案都不通過，中國國民黨主席朱立倫雖言明不找戰犯，但投票前不表態的新北市長侯友宜儼然成為黨內箭靶，未來走向考驗侯友宜的政治智慧。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案都不通過，其中新北部分，除重啟核四公投案不同意票大於同意票，反萊豬、公投綁大選及三接遷移公投案都是同意票大於不同意票。

面對投票結果，朱立倫雖表明「不要去找戰犯」，但部分黨內人士歸咎黨內不團結，南投縣長林明溱表示，如果國民黨縣市長都團結，像他勇敢站出來就會贏；此外，重啟核四公投案領銜人黃士修也說，侯友宜對所有公投案異常消極。

不少黨內人士希望侯友宜在公投案發揮最大百里侯影響力，東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社記者，大家會認為2024年總統選舉，藍營很可能是侯友宜或朱立倫出馬角逐，國民黨會希望侯友宜表態，凝聚全國性能量。

不過，侯友宜在投票前於社群網站臉書（Facebook）發文指「凡事國家、人民利益擺最前面，爾後才有黨、才有派」；同黨籍新北市議會議長蔣根煌稱侯友宜支持4項公投案，也遭侯友宜否認。

公投結果出爐後，許多網友湧入侯友宜臉書表達不滿，有網友形容是大型「抓戰犯」現場，更有人喊「請滾出國民黨」；國民黨籍新北市議員葉元之不諱言，侯友宜有行政中立的堅持，但藍營內部確實有人對侯友宜不表態的態度有點感冒。

不只黨內不諒解，民主進步黨新北市黨部主任委員何博文說，新北大家長對公投不表態，讓市民失望。4項公投中有三接遷離及核四與新北息息相關，八里區和貢寮區居民難道不擔心？攸關環境保護和安全等層面就是市政議題，市長本來就應清楚表態。

面對黨內外究責壓力，侯友宜幕僚表示，侯友宜刑警出身，常須攻堅及在槍口下救人命，個性遇事謹慎，否則稍有不慎就可能命喪槍下，為同僚安全，侯友宜往往會多方考量，甚至想得比幕僚還深，就算面臨藍綠槍林彈雨的批評，侯友宜仍會持續堅守大半輩子的價值理念。

此外，侯友宜幕僚說，雖然黨內有意見，但如果從已表態的縣市首長及投票結果觀察，新北投票結果是「3好1壞」，從這數據，無論如何都談不上誰是戰犯。

國民黨中央常務委員林金結也說，黨中央推動公投的策略值得檢討，特別投票前夕讓若干地方首長被聚焦是錯誤戰術，造成黨內批判聲量大於推動公投聲量而失焦，且這次公投如同政黨對決，失去直接民權意義，侯友宜過去就是執法者，保持行政中立態度正確。

沈有忠分析，侯友宜及台中市長盧秀燕對公投案都採較溫和或冷處理方式，從結果看正確，但也要看國民黨支持者甚至是深藍選民，反過頭檢討盧秀燕與侯友宜時，要怎麼回應。

從學者分析不難看出，公投案紛擾結束後，侯友宜的考驗或許正要開始。（編輯：李明宗）1101218