公投結果透露警訊 藍綠2022縣市長選舉都有隱憂

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四大公投案18日投票全遭否決，除提出反萊豬、公投綁大選公投案的國民黨遭到重挫，北部幾個縣市同意票多於不同意票，對綠營也是警訊。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北18日電）四大公投案今天投票全遭否決，除提出反萊豬、公投綁大選公投案的國民黨遭到重挫，北部幾個縣市同意票多於不同意票，對綠營也是警訊；面對2022的縣市長選舉，藍綠都有隱憂。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天投票，四項公投案全未通過門檻，且不同意票皆高於同意票，民進黨翻轉成功，穩固執政路線。

民進黨立委羅致政分析，公投結果顯示，「大勢」現在站在民進黨這邊，但要小心有時候會有「鐘擺效應」，如前基進立委陳柏惟被罷免後，民進黨有危機感，所以四大公投時，「鐘擺又擺回來」；但民進黨還是要謙卑，不要以為勢就在民進黨這邊，畢竟2022還太早了。

民進黨在基隆、桃園、新竹都面臨執政將屆的接班問題，這三個縣市開出的公投票，同意票都多於不同意票，雙北方面除新北重啟核四不同意票較多外，其他公投案也是同意票居多，對民進黨來說，都透露出警訊。

綠營人士認為，2022是地方型選舉，民進黨很難訴求「抗中保台」這種大戰略，再加上從公投這局來看，國民黨現任縣市長採取「去爭議化、去國民黨色彩」方式，避對爭議性話題表態，如果民進黨沒有辦法在每個縣市找出亮眼人選對決，2022沒有樂觀的本錢。

民進黨秘書長林錫耀表示，公投是對事、選舉是對人，每次投票都必須單獨看待，離明年選舉還有一年的時間，現階段希望把民進黨在中央各項施政做出成果，自然能夠贏得更多民眾的認同支持，為下次選舉打下最好的基礎。

國民黨方面，黨內發現，從這次的公投藍綠動員出基本盤的狀況下，綠營基本盤穩固，藍營基本盤呈現萎縮的態勢，這將成為明年地方選舉的隱憂。

黨內人士表示，如何獲得更多中間選民的認同，會是國民黨接下來重要的課題。

黨內人士認為，國民黨必須先團結，若像這次公投，中央與地方執政首長在部分公投案意見不同的狀況下，給外界內訌印象，會引起中間選民甚至支持者反感，為選戰投下不安定的因素。

黨內人士也說，國民黨雖在14縣市執政，但從這次公投的結果，包括宜蘭、雲林、彰化、嘉義市等執政縣市，四個公投案都是不同意票高過於同意票，這絕對會是這些縣市首長力拚連任的警訊，國民黨從中央到地方，絕對不可輕忽，若出現連鎖反應，恐還會波及其他執政縣市。

一位藍營地方人士表示，公投案結果，相信會讓國民黨各縣市首長非常緊張，儘早提出相關提名作業程序，進入備戰狀態，中央和地方有更多的連結，營造團結一致對外的氛圍，也是當務之急。（編輯：林興盟）1101218

（中央社製圖）