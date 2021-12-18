更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
四大公投
新聞專題
四大公投31/300

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021/12/18 22:02（12/18 23:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
四大公投案開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決。（中央社製圖）
四大公投案開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日綜合外電報導）包含可能影響台美關係與台灣能源安全的4大公投今天開票，4案皆未過關。路透社今天報導，對於將本次公投視為對政府不信任投票的在野黨來說，這個結果是個重大挫折。

路透社報導，台灣舉行公投之際，北京正加強對台施壓，兩岸緊張局勢也持續升高。

台灣主要反對黨國民黨因難以擺脫與中國太過親近的指控，去年在總統大選與立委選舉中慘敗。

報導稱，4大公投中爭議最多、也最受關注的兩個問題包括「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，以及「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」。

台灣政府已於去年批准萊豬進口，希望藉此消除與最重要盟友美國簽訂自貿協定的絆腳石，並證明台灣是個可靠的合作夥伴。

針對三接遷離問題，蔡英文政府則說，天然氣接收站可確保台灣半導體產業的能源供應，未來計畫將相關設施遷至離岸更遠的地方，以盡量減低對藻礁的影響。

公投結果與政府的希望一致。4案全數皆未過關，但投票率不高。

公投若要通過，台灣至少需要25%、相當於495萬6367名合格選民投下同意票。

本次4項公投中，「不同意」的票數都超過400萬票，皆超過投下「同意」的票數。

公投結果揭曉後，國民黨主席朱立倫坦言，這個結果「不理想」，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意。（譯者：施施/核稿：陳正健）1101218

四大公投案開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決。（中央社製圖）
四大公投案開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決。（中央社製圖）
延伸閱讀
公投開票4案遭否決 蔡總統：沒有誰輸誰贏 只有國家未來怎麼走4大公投全遭否決 日媒關注福島等5縣食品解禁四大公投遭否決 朱立倫致歉：個人努力不夠 承擔責任不找戰犯侯友宜：我願意承擔公投結果圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀