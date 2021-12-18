四大公投遭否決 朱立倫致歉：個人努力不夠 承擔責任不找戰犯

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四大公投案18日登場，目前開票作業已接近尾聲，全國逾9成投開票所完成開票，不同意票皆高過同意票，國民黨主席朱立倫（右2）晚間7時在中央黨部召開記者會表示，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，也強調自己會承擔責任。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）四大公投不同意票皆高過同意票，國民黨主席朱立倫今晚表示，必須承認，國民黨尤其他個人努力不夠，無法召喚出每位選民站出來投票，導致選舉結果跟民調產生如此大的落差。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天投票，不同意票皆高於同意票；朱立倫晚間7時在中央黨部召開記者會，針對公投結果，發表談話，臉色凝重。

朱立倫首先感謝這一路上一起打拚的朋友，包括前總統馬英九、反萊豬公投案領銜人林為洲、公投綁大選公投案領銜人江啟臣、中廣董事長趙少康，以及各地民代、立委、縣市長，以及公民團體。

朱立倫指出，這次公投結果相當遺憾，全民都看到，此次對台灣民主是多大的傷害，因為公投已死，今後大概也很難再有任何公投案，能在鳥籠式公投制度下可以通過，這對台灣新的民主獨裁政府是勝利，但對於追求深化民主的每一位公民團體、基層，是很大的傷害。

但朱立倫表示，還是必須承認，國民黨尤其他個人的努力不夠，無法召喚出每位選民站出來投票，導致選舉結果跟民調產生如此大的落差；他是黨主席，必須承認力量還不夠，要更加努力，但不會氣餒，會再接再厲，繼續加油，國民黨會永遠跟民眾站在一起，代表民意對抗民主獨裁的政府。

對於這次公投結果，朱立倫說，其實就是回歸藍、綠基本盤，國民黨要再擴大支持面，未來主打議題會跳脫最近的話題，改以通膨、民生、房價、疫情後新經濟等為主。

面對部分藍營人士將矛頭指向不願對公投表態的新北市長侯友宜，朱立倫說，作為黨主席，他負最大的責任，必須承擔，現在趕快把戰友都找回來，不要找戰犯。

對於緊接而來的台中第二選區立委補選，朱立倫說，明天一早就是國民黨立委候選人顏寬恒競選總部成立，他會去替顏寬恒加油。顏寬恒在這過程中遭受空前攻擊造謠抹黑，希望這次中二立委補選，能回歸理性討論，而非惡意攻擊抹黑造謠。

朱立倫也說，他就任黨主席至今2個多月，每天不是罷免、就是公投、選舉，而真正的挑戰是2022年地方選舉，這才是國民黨最關鍵的一役。在跑公投過程中，都可感受到各地對明年大選的共同想法，在公投、中二立委補選之後，就會展開全面布局，要確保明年藍軍能在大選中獲得民眾最大支持。

記者會的最後，朱立倫帶領一排陪同出席記者會的藍營青年軍，為這次公投的結果，鞠躬致歉。（編輯：黃國倫）1101218