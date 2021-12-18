法人：公投結果釐清不確定因素 對股市有利

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（中央社記者吳家豪台北18日電）四大公投今天開票，不同意票皆高過同意票。法人分析，公投結果把很多不確定因素都釐清，對股市有正面影響，且台灣的食安和能源等政策可回歸民意來落實；至於未來股市走勢關鍵，還是要看企業獲利和總體經濟。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天舉行投票；目前開票作業已接近尾聲，四大公投不同意票皆高於同意票。

統一投顧董事長黎方國接受中央社記者電訪指出，公投題目本身是公民意志的表達，對股市沒有影響；但透過公投把很多不確定因素都釐清，反而對股市是正面的，未來台灣的食安政策和能源政策都可以回歸民意來落實。

黎方國說，今年即使美股下跌，台股還是相對強勢，影響股市的主要因素還是要看企業獲利和總體經濟，其他因素都是造成短線波動，影響程度有限。

黎方國表示，今年11月外資匯入約新台幣1700億元，是一筆潛在資金，觀察外資今年以來都在賣超台股，12月也沒有大舉買超，推測外資應該在等待時機進場布局，因此統一投顧的看法相對樂觀。

他進一步分析，今年台灣經濟成長率預估約6%、明年約4.2%，美國今年經濟成長率預估約6%、明年4.9%，看起來台灣和美國明年數字都比今年差一點，這是站在相對基期的比較角度上。

如果看絕對數字，美國過去15到20年平均經濟成長率介於2.8%至3%之間，即使明年美國經濟成長4.9%，黎方國認為還是非常漂亮的數字，代表美國明年景氣仍會非常熱，台灣也是一樣的情況。

從企業獲利角度來看，黎方國說，台灣今年整體上市櫃公司預期可獲利新台幣4.1兆元，一般而言企業獲利成長率會比經濟成長率更高一點，若明年台灣經濟成長率能達到4.2%，企業獲利成長可望上看5%，相當於增加2000億元獲利，換算明年台灣上市櫃公司整體獲利將達4.3兆元。

統一投顧過去曾分析，經濟成長率如果是正值，當年度股市都會過高點，因此黎方國認為，明年台股仍有高點可期，短線可留意有年底作帳行情的集團股、美國量化寬鬆（QE）退場後評價會上升的金融股、明年股息配發率有望拉高的高殖利率概念股、包含元宇宙及電動車等明年展望看好的下世代概念股、受惠於iPhone熱賣的蘋果概念股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，這次公投結果對股市影響不大，通常是涉及上市櫃公司營運獲利的議題才有影響。以能源議題為例，無論三接遷離藻礁、重啟核四都屬於長期規劃的政策，對上市櫃公司獲利的影響程度非常低。

蔡明翰提到，台股近期量能低迷，主要反映資金流問題，美國聯邦準備理事會（Fed）將採取緊縮政策，導致資金回流、美元轉強，短期台灣資金動能會比較疲乏，外資相對保守。

他強調，最近剛好在Fed議題的風頭上，需要一點時間消化，加上疫情過後的經濟面還在復甦中，短期台股會有整理壓力，但跌到月線附近會有買盤支撐，下跌空間不大，預期下週仍是整理格局，等到Fed議題慢慢消化後，如果美元開始出現轉弱跡象，且外資轉多，台股才有機會帶量轉強。（編輯：黃國倫）1101218