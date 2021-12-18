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反萊豬公投未過 學者：助CPTPP會員認可台入會承諾

2021/12/18 20:26（12/20 16:24 更新）
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（中央社記者鍾佑貞台北18日電）國際關係學者今天指出，反萊豬公投未過關，等於宣告台灣政府施政具持續性及可信度，有助CPTPP會員國支持與認可台灣提出的入會承諾，美國也將更信任台灣，並更有立場使力推進台美關係。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等四項公投案今天投票，反萊豬公投未能過關。

國防安全研究院副研究員李哲全對中央社記者表示，美國貿易代表署（USTR）目前未必視台美經貿議題為優先處理的項目，如今反萊豬公投未過關，等於是向世界宣告，台灣政府的政策具持續性及可信度，美國將更信任台灣。

李哲全也說，政府也可據此向美國主張，美國貿易代表署應該更積極處理台美雙邊貿易問題，持續推進台美高層級的經濟戰略對話平台「經濟繁榮夥伴對話」及台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

政治大學名譽教授丁樹範表示，台灣已成美國核心利益，美國派位階比前任美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）更高的孫曉雅（Sandra Oudkirk）掌舵美台關係，就是明證。此外，經過阿富汗挫敗後，美國在台灣議題上若再失分，夏威夷以西恐怕成中國的天下。反萊豬公投沒過關，等於給美國另一個施力點，更有立場使力推進台美關係。

李哲全也指出，反萊豬公投未過關，可能會連結到台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的，是日本福島食品進口議題。台灣政府今年1月開放美國萊豬進口以來，沒有任何一批進口豬肉檢出萊克多巴胺。反萊豬公投未過關，反映了民眾對於政府依據科學標準嚴格把關的信任。

李哲全認為，日本福島食品已有多方科學例證指出安全風險偏低，美國已全面開放日本食品進口，歐盟也不再要求日本食品需附上輻射檢驗證明。因此，他對台灣日後是否進口日本福島食品，保持較樂觀的看法。

他說，反萊豬公投未過關，日本等CPTPP會員國，將更能夠信任台灣政府依據科學標準施政並落實管理配套的能力，這也有助CPTPP會員國支持與認可台灣提出的入會承諾。

他說，萊豬進口與否與日本福島食品解禁雖沒有必然關聯，但福島食品解禁議題遷延已久，且大多數國家已在兼顧民眾健康與科學證據下做出判斷。為爭取進入CPTPP，政府應該站在穩健的基點，為談判多年的福島食品尋求解套。（編輯：黃國倫）1101218

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