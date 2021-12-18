更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
四大公投
新聞專題
四大公投48/300

反萊豬公投未過關 雲林、屏東養豬協會：影響不大

2021/12/18 20:34（12/18 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳、李卉婷雲林、屏東18日電）公投案第18案反萊豬進口未通過，台灣養豬大縣雲林縣及屏東縣的養豬協會皆認為「影響不大」，部分豬農則憂心演變成價格優先考量。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰接受中央社記者訪問表示，基於國家利益的考量，本身是不同意反萊豬公投，萊豬進口後，由消費者自行選擇是否購買，且進口萊豬的量少，對本土豬肉影響不大，反而會讓消費者大多選購本土的溫體豬肉，而非冷凍豬肉。

雲林縣養豬協會理事蔡德福接受中央社記者訪問指出，反萊豬公投案沒有通過，「只能認了」，當初會有那麼多民眾連署反萊豬公投，就是認為這項政策對民眾健康有影響；公投投票前，政府動用行政資源大肆宣傳，所作所為，演變成不是以人民為主，而是由執政黨作主。

蔡德福表示，反萊豬公投案沒有通過，生意人就會以此為依據進口萊豬，且基於只要不被發現的僥倖心態，而摻雜在加工肉品中，台灣本土豬肉雖然都是零檢出，若出口到日本等國家，對台灣豬肉也會有所疑慮，影響出口。

雲林縣長張麗善發布新聞稿指出，雲林縣是養豬大縣，這次反萊豬公投未能通過，感到非常憂心。豬農與人民所恐懼的是產業的衝擊與食安危機，政府若沒有更完善的配套措施，未來一定會發生。縣府將會投入更多資源與心力，對豬肉稽查機制只會更嚴格，絕不會有絲毫放鬆，協助豬農建立值得信賴的台灣豬肉品牌。

屏東縣養豬協會理事長潘連周接受中央社訪問表示，目前台灣有2萬多攤的溫體豬肉商，以市場區分而言，75%是溫體豬肉、10%生鮮超市、10%是台灣冷凍豬肉，進口比例僅佔5%，以台灣消費者的取向還是偏好台灣的溫體豬，「不論結果如何，都不會影響台灣豬肉市場。」

屏東長治鄉豬農吳鴻增接受中央社記者訪問表示，萊豬飼養成本比台灣豬來的低，售價也相對較低，就怕消費者會以價格為優先考量，導致台灣豬農損失，大不了「沒錢賺就不養了」。萊豬持續進口，期盼政府一定要做好來源標示、產地管控。（編輯：吳協昌）1101218

反萊豬公投未通過，台灣養豬大縣雲林縣及屏東縣的養豬協會皆認為「影響不大」，台灣消費者大多偏好溫體豬肉，對台灣豬肉市場影響不大。中央社記者李卉婷攝 110年12月18日
反萊豬公投未通過，台灣養豬大縣雲林縣及屏東縣的養豬協會皆認為「影響不大」，台灣消費者大多偏好溫體豬肉，對台灣豬肉市場影響不大。中央社記者李卉婷攝 110年12月18日
延伸閱讀
外媒看台灣公投：移除與美貿易協議障礙馬英九再喊話 期待侯友宜最後站出來四個都同意公投倒數最後一週 藍營出動戰車掃街拚選情
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀