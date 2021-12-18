談公投投票率低 時力：民眾厭倦口水拒政黨綁架

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（中央社記者王揚宇台北18日電）四大公投全遭否決，時代力量今天指出，尊重公投結果，而這次投票率偏低，顯示大黨政治動員並未獲得多數人民青睞，民眾也已厭倦政治口水，透過不去投票的行動，拒絕被政黨綁架。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案投票結果晚間出爐，均不通過。

對此，時代力量發布新聞稿指出，從結果來看，投票率偏低造成公投案皆未能成案的因素有幾項，包括民眾已厭倦政治口水、明確拒絕被政黨綁架；時力11月提供的民調數據也顯示，高達58.3%民眾認為政府並未提供充分資訊，讓民眾瞭解公投項目的內容。

時力表示，當民眾對公投議題不夠了解時，更遑論談到公投案會對台灣的食安、能源、環境等發展造成重大影響時，自然難以認為自身需要積極出門投票。

對於公投結果，時力表示，這是多數公民意志的展現，因此予以尊重。

時力呼籲，公投結束後，政府能看到民眾與在野黨的訴求與心聲，例如「重啟核四」部分，政府應正視核四廠拆除解編等問題；針對萊豬進口部分，先前政府承諾要逐批查驗，但實際上肉品查驗率僅4%，對於「明確標示」的部分也僅做到標示產地，而非有無添加萊劑。

時代指出，時力會持續監督政府，做好食安把關，也會嚴格監督能源政策，期盼執政黨勿繼續以缺電做恐懼動員，政府亦應負起責任，讓台灣的環境永續及經濟發展達到雙贏。（編輯：林克倫）1101218