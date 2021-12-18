四大公投遭否決 江啟臣：政黨對決結果

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北18日電）四大公投遭否決，擔任公投領銜人的國民黨立委江啟臣、林為洲今天表示，這次公投成為政黨對決，中間選民不願出來投票。林為洲說，如果先去找戰犯，會讓黨內失去檢討的機會，應該先檢討敗戰原因。

「公投綁大選」公投領銜人江啟臣今晚接受媒體訪問時表示，對這次公投結果感到遺憾，除了重啟核四公投案，其餘3項的同意票和不同意票比例相近，顯示是政黨對決的結果，才會出現不同的公投案卻比例接近。

江啟臣表示，投票率沒有很高，顯示民進黨政黨對決操作下，中間選民無感且厭煩；2018年公投綁大選的10項公投，平均投票率都在55%，且每一項投票案比例皆不同，顯示民眾投票跟政黨屬性脫鉤，也凸顯公投綁大選重要性。

江啟臣說，如果投票率無法提高，未來的公投恐都無法過關，反而加深社會與政黨對立，他認為公投綁大選才能真正落實直接民權。

江啟臣呼籲民進黨、蔡政府，不要拿這次公投結果直接套用民眾同意政策，若明天再做民調，搞不好反萊豬的比例還是高於願意吃萊豬者。

反萊豬公投領銜人林為洲晚間在立法院舉行記者會表示，遺憾反萊豬公投沒有通過，但尊重民眾決定，因為這就是台灣民主，謝謝一路上有很多夥伴，為了捍衛人民食安一同努力。

林為洲說，他除了是領銜人，也是國民黨公投小組執行長、國民黨副秘書長，有參與決策，因此他即刻起辭去國民黨副秘書長職務，以示負責。

林為洲表示，國民黨要深刻檢討整體策略，反萊豬公投明明民調都領先，為何投票結果會是如此；從投票結果來看，每一案的同意票和不同意票都非常接近，顯示成為藍綠基本盤的對決，中間選民沒有出來投票，這種狀況對正方不利。

有網友到新北市長侯友宜臉書留言，要侯友宜滾出國民黨；林為洲表示，要找戰犯或究責，都應該先檢討敗戰原因，尤其國民黨推動的反萊豬、公投綁大選公投案，明明民調穩定領先，為何最後還是沒通過，如果先去找戰犯，會讓黨內失去真正檢討、記取教訓的機會，而且他不認為跟侯友宜有太大關係。（編輯：謝佳珍）1101218