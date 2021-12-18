公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意【圖解】

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公投4案同意票得票率最高的縣市皆為金門縣，不同意票得票率最高的縣市則都是台南市。（中央社製圖）

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（中央社網站18日電）首次與大選脫鉤的4項全國性公投結果出爐，儘管主要政黨傾全力催票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4案不同意票都高於同意票，全都不通過。但是全國22縣市中，有12縣市投出4個都同意。

由數據來看，這次公投透露什麼訊息？不綁大選，投票率很低嗎？各縣市投票結果是否完全反映政黨傾向？與特定議題關係最緊密的地區，例如核四所在的新北市貢寮區、中火所在的台中市龍井區、藻礁所在的桃園市觀音區，在地居民的決定與全市、全國有什麼不同嗎？請看中央社完整圖解。

重啟核四、反萊豬等4案公投不同意票都高於同意票，結果皆為不通過。（中央社製圖）

公投綁大選、三接遷離等4案公投不同意票都高於同意票，結果皆為不通過。（中央社製圖）

2021年為首次公投與大選脫鉤，投票結果4案全遭否決，投票率約41%。（中央社製圖）

在第17案「重啟核四」中，有12個縣市同意票較多，10個縣市不同意票較多。第18案「反萊豬」，有13個縣市同意票較多，9個縣市不同意票較多。新北市第17案的不同意票較多、第18案的同意票較多。（中央社製圖）

第19案「公投綁大選」，有14個縣市同意票較多，8個縣市不同意票較多。第20案「三接遷離」中，有13個縣市同意票較多，9個縣市不同意票較多。台中市第19案的同意票較多、第20案的不同意票較多。（中央社製圖）

2018年以核養綠公投，核四廠所在的貢寮區明顯與其他行政區不同，不同意票略高於同意票；2021年重啟核四公投，貢寮區仍是最不支持核四的行政區，出來投票的人有75%投下不同意票。（中央社製圖）

飽受空汙困擾的台中市，2018年以核養綠公投時，各行政區都是同意票高於不同意票，台中火力發電廠所在的龍井區也一樣。2021年重啟核四公投，台中市不同意票高於同意票；龍井區與全市投票取向也一致。（中央社製圖）

桃園市三接遷離公投同意票高於不同意票，中油第三天然氣接收站所在的桃園市觀音區則是不同意票高出同意票，出來投票的人有55%投下不同意，與大園同為桃園市最不同意的行政區。（中央社製圖）

飽受空汙困擾的台中市，三接遷離公投不同意票高於同意票，台中火力發電廠所在的龍井區與整體台中市沒有明顯差異。（中央社製圖）

四大公投不通過 藍綠領袖怎麼說

總統蔡英文表示，公投沒有誰輸誰贏，只有國家未來怎麼走的問題。公投過程傳達出4個明確訊息，一是台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；二是台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；三是台灣人民重視生態環保，希望經濟、環保能夠達成雙贏；四是台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，能被理性討論。

國民黨主席朱立倫說，四大公投結果不理想，他要向全體國民黨表達歉意。他遺憾公投結果，「公投已死，今後大概很難再有任何公投案在鳥籠公投制度下通過，對於獨裁政府是個勝利，但對追求深化民主的公民團體朋友、民眾，這是非常大的傷害。」

副總統賴清德說，經由這次公投，台灣的環境安全、能源轉型、國際接軌與民主價值，民眾已經做出選擇；面對未來，台灣要走安全、穩定的路，而台灣隊的下一步，就是要團結走向國際。

行政院長蘇貞昌針對公投結果回應，公投是就事論事，跟人沒有關係、也跟改組沒有關係，民眾用直接民權表達對政策的堅定支持，讓他更有信心、也知道要更努力完成民眾託付，讓台灣走出去、能源轉型走下去。

公投期間屢遭國民黨黨內質疑未表態、態度消極，新北市長侯友宜在開票之後回應：「這次的公投結果，我願意承擔！」公民投票案是人民意志表達，他尊重公投結果，呼籲大家團結，一起向前走。（編輯：宋育泰、黃淑芳）1101218