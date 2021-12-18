公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意【圖解】
（中央社網站18日電）首次與大選脫鉤的4項全國性公投結果出爐，儘管主要政黨傾全力催票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4案不同意票都高於同意票，全都不通過。但是全國22縣市中，有12縣市投出4個都同意。
由數據來看，這次公投透露什麼訊息？不綁大選，投票率很低嗎？各縣市投票結果是否完全反映政黨傾向？與特定議題關係最緊密的地區，例如核四所在的新北市貢寮區、中火所在的台中市龍井區、藻礁所在的桃園市觀音區，在地居民的決定與全市、全國有什麼不同嗎？請看中央社完整圖解。
四大公投不通過 藍綠領袖怎麼說
總統蔡英文表示，公投沒有誰輸誰贏，只有國家未來怎麼走的問題。公投過程傳達出4個明確訊息，一是台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；二是台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；三是台灣人民重視生態環保，希望經濟、環保能夠達成雙贏；四是台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，能被理性討論。
國民黨主席朱立倫說，四大公投結果不理想，他要向全體國民黨表達歉意。他遺憾公投結果，「公投已死，今後大概很難再有任何公投案在鳥籠公投制度下通過，對於獨裁政府是個勝利，但對追求深化民主的公民團體朋友、民眾，這是非常大的傷害。」
副總統賴清德說，經由這次公投，台灣的環境安全、能源轉型、國際接軌與民主價值，民眾已經做出選擇；面對未來，台灣要走安全、穩定的路，而台灣隊的下一步，就是要團結走向國際。
行政院長蘇貞昌針對公投結果回應，公投是就事論事，跟人沒有關係、也跟改組沒有關係，民眾用直接民權表達對政策的堅定支持，讓他更有信心、也知道要更努力完成民眾託付，讓台灣走出去、能源轉型走下去。
公投期間屢遭國民黨黨內質疑未表態、態度消極，新北市長侯友宜在開票之後回應：「這次的公投結果，我願意承擔！」公民投票案是人民意志表達，他尊重公投結果，呼籲大家團結，一起向前走。（編輯：宋育泰、黃淑芳）1101218
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