四大公投未過 民眾黨：多數選民不投票制裁政黨惡鬥

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（中央社記者郭建伸台北18日電）四大公投遭否決，台灣民眾黨今天指出，公投結果反映多數選民沒有因為兩大政黨的極端主張而出門投票，顯示選民用投票行為制裁政黨惡鬥亂象，國民黨、民進黨、民眾黨都應戒慎恐懼。

民眾黨晚間發布四大公投結果聲明。內容指出，政黨在公投當中應該扮演的角色，理應站在深化民主、促進公民思辨的方向來努力，但這次公投國民黨和民進黨都在政治動員、撒幣綁樁，甚至煽動意識形態的對立，從公投結果顯示，多數選民不埋單。

民眾黨指出，公投的表態與否是公民自由權利，況且四大公投所代表的意義，不盡然只有是非2個選項這麼簡單，背後牽涉到能源轉型、環境永續、食品安全，以及選舉制度等複雜的議題。

民眾黨指出，除了投票，更重要的應該是政府必須端出相對應的配套措施與替代方案與民眾溝通，而不是使用公務資源，用行政不中立的手段壟斷各種溝通管道。

民眾黨也批評，這次公投宣傳過程中，執政黨公然散布假訊息，甚至總統蔡英文的臉書將反萊豬公投曲解成「反美豬」，三接遷移公投曲解成「三接停建」；從得票率來看，扭曲與造假有一定成效的，但長期而言，對台灣民主深化不利，甚至形塑出巨大的新綠色威權體制。

民眾黨表示，公投之所以未能達到門檻，中選會沒能提供便民的投票制度更是重要原因之一，未來將要求立法院朝野儘速儘速完成公投的「不在籍投票」立法，讓更多外地遊子行使公民權利。（編輯：黃國倫）1101218