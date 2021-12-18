公投開票4案全遭否決 不同意均破400萬、投票率41%【圖表】

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（中央社記者陳俊華台北18日電）史上首次公投未綁大選，四大公投今天投票，投票率41%，除都未過門檻，且不同意票多於同意票，全遭否決；其中12個縣市四案同意多過不同意、8縣市四案不同意多過同意。

反萊豬、重啟核四、公投綁大選、三接遷離四大公投案今天投開票，這是史上首次公投未綁大選，投票率約41%，高於2008年公投分別綁立委、總統選舉的26%與35%，但低於2018年公投綁大選時的54%。

中選會晚間8時20分完成開票。「重啟核四」同意票380萬4755張、不同意票426萬2451張；「反萊豬」同意票393萬6554張、不同意票413萬1203張；「公投綁大選」同意票395萬1882張、不同意票412萬38張；「三接遷離」同意票390萬1171張、不同意票416萬3464張。四項公投案都因同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。

四大公投案開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決。（中央社製圖）

全台22縣市，四案同意多過不同意有12縣市，包括台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

有8縣市四案不同意多於同意，分別為台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣。新北市除重啟核四不同意外，其餘三案也都是同意多過不同意，台中市僅公投綁大選同意略多於不同意，其餘3案不同意票較多。

「4案全同意」正反兩方票數差距不大，而「4個不同意」縣市，包含台南市、高雄市等縣市不同意票數遠大於同意，最終4大公投結果全數否決。

四大公投各縣市投票率中，以台北市的投票率最高，四案分別在47.6%到47.08%之間；投票率最低的則為金門縣，四案分別在18.78%到18.79%之間。

觀察各縣市投票狀況，「重啟核四」公投，全台投票率最高的是台北市47.07%、同意票占51.17%高於不同意票的48.83%。

新北市投票率42.5%，共獲同意票69萬2987張、不同意票74萬9776張。其中核四所在的貢寮區，同意票1007張、不同意票3139張，投票率39.06%。

全台各縣市中，同意「重啟核四」多於不同意的，包括台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、金門縣及連江縣。其中，同意率最高的是金門縣的85.79%。另外，不同意率最高的是台南市的64.13%。

「三接遷離」公投部分，投票率最高的也是台北市的47.07%，同意票占53.01%，高於不同意票的46.99%。在桃園市投票率為40.01%，同意票39萬5529張、不同意票34萬6119張；但三接所在的觀音區中，同意票9509張、不同意票1萬1624張，投票率36.88%。

同意「三接遷離」多於不同意的縣市，則有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金門縣及連江縣。同意率最高的是金門縣的87.31%；不同意率最高的是台南市的63.27%。

「反萊豬」公投中，投票率最高的是台北市的47.08%，且同意票占53.07%高於不同意票的46.93%；投票率最低的則為金門縣的18.78%，但同意票占88.02%，遠高於不同意票的11.98%。另外，不同意率最高的則為台南市的62.79%。

「公投綁大選」公投中，投票率最高的也是台北市的47.07%，且同意票占53.01%高於不同意票的46.99%；投票率最低的是金門縣的18.79%，同意票占86.6%，遠高於不同意的13.4%；至於不同意率最高的，則為台南市的62.53%。

中選會主委李進勇表示，中選會委員會議12月23日將審定公告投票結果。感謝全國人民共同完成這次人民作主的公民投票，也感謝26萬多名選務工作人員辛苦投入，才能完成任務。

他說，中選會再次向全國證明，選務團隊是有能力、值得信賴。感謝全國檢警調人員負責選務秩序維護，中央各部會、地方政府通力完成任務。（編輯：黃國倫、謝佳珍）1101218

公投4案同意票得票率最高的縣市皆為金門縣，不同意票得票率最高的縣市則都是台南市。（中央社製圖）

（中央社製圖）

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投、開票，民眾配戴口罩、攜帶證件前往投開票所投票。中央社記者張皓安攝 110年12月18日