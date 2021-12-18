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四大公投63/300

重啟核四未通過 黃士修點名批判侯友宜：對公投異常消極

2021/12/18 18:59（12/18 20:41 更新）
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重啟核四公民投票案領銜人黃士修18日晚間在台北發表聲明表示，重啟核四公投案未通過，依法不生任何效力，維持封存現況，作為領銜人，感謝辛苦奮鬥志工及所有為科學而戰的各方友軍。中央社記者張新偉攝 110年12月18日
重啟核四公民投票案領銜人黃士修18日晚間在台北發表聲明表示，重啟核四公投案未通過，依法不生任何效力，維持封存現況，作為領銜人，感謝辛苦奮鬥志工及所有為科學而戰的各方友軍。中央社記者張新偉攝 110年12月18日
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（中央社記者張雄風台北18日電）重啟核四公民投票案領銜人黃士修今天說，重啟核四公投案未通過，新北市長侯友宜對所有公投案異常消極，造就核廢料永遠放在新北的政治現實，將在歷史留下紀錄。

他在社群網站臉書（Facebook）說，侯友宜的歲月靜好，「是有人為你負重前行」。

黃士修表示，核四公投未通過，依法不生任何效力，維持封存現況，作為領銜人，感謝辛苦奮鬥志工及所有為科學而戰的各方友軍。

黃士修說，長年被污名化的核四，加上民主進步黨挾千百倍龐大資源動員，公民團體發起的核四公投始終在民意調查誤差範圍內，等同被一半民意間接肯定，是民主里程碑。

不過，他也說，這對擁核、反核都是懸而未決的結果。公投脫鉤大選，民進黨大規模政黨動員，中間選民被蓋過，無法參與國家政策形成，這是對民主最深層傷害，此後恐怕再無公投。

此外，他表示，非核家園的再生能源進度已破功，中國國民黨及民進黨必須面對，蘭嶼核廢是虧欠原住民族的責任

黃士修也說，藍綠兩黨必須面對，核四終究必須決定啟用或報廢。（編輯：張芷瑄）1101218

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