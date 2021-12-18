四大公投未過 趙少康：黨內找戰犯只會親痛仇快

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）四大公投今天開票，不同意票皆高過同意票，戰鬥藍發起人趙少康說，相信很多藍軍支持者現在的心情非常低落，請大家不要灰心、憤怒。他也提醒，不要在黨內找戰犯，這只會親痛仇快。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四公投案今天投票，下午4時開票，截至下午6時，不同意票皆高於同意票，四大公投過關機率低，趙少康透過新聞稿表示，台灣首次與大選脫鉤的公投結果出爐，相信很多藍軍支持者現在的心情非常低落，請大家不要灰心、憤怒，「這是全體台灣人一起做出的選擇，我們一起承擔」。

趙少康說，這次公投不只投票率低，四案的投票結果也跟歷來民調數據完全不同，政府用人民的錢大手筆宣傳、洗腦的策略似乎奏效，雖然令人遺憾，但也看出台灣民主發展還有一段長路要走。

他指出，發動公投的目的是讓公共政策有擴大決策的機會，但前提是必須經過完整資訊的充分討論，在政府刻意散布錯誤資訊下，這次公投無法展現「人民做主」的最高價值，令人遺憾。

趙少康也說，「我們努力過，國民黨上下的黨職、公職都為這次公投盡力說明、催票」，但是在總統蔡英文「政黨對決」操作下，讓最終結果不如預期。他要提醒大家，戰鬥的號角才剛響起，面對失敗，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會讓親痛仇快。

趙少康強調，如同戰鬥藍為這次公投拍攝的影片「最後一次公投」中的歌詞，「我們用愛牽起台灣，一起選擇、一起承擔，請大家擦乾眼淚，明天又是全新的一天，還要為台灣的未來繼續努力」。（編輯：林興盟）1101218