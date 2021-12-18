三接遷離公投未過 潘忠政：沒有氣餒本錢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

四大公投案18日投開票，三接遷離公投領銜人潘忠政（右3）晚間宣布公投失敗，他表示，謝謝每一個投票的公民，請跟我們一起持續關懷藻礁、關懷環境、關懷台灣。中央社記者張皓安攝 110年12月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）三接遷離公投領銜人潘忠政今天晚間宣布公投失敗，並表示「可以難過，但沒有氣餒的本錢」。

潘忠政指出，如外推方案環差程序以及法律訴訟，都還在進行中；工程對於藻礁生態系究竟會造成何種負面影響、將來工業港及潮間帶藻礁被沙泥淤埋覆蓋的趨勢；中油編列的藻礁保育經費，是否符合客觀事實，還是僅為中油服務擦脂抹粉的裝飾品，這些都會持續監督。

潘忠政說，會繼續推動政府應依野生動物保護法，審議並劃設南桃園藻礁生態系野生動物保護區，或依文化資產保護法，就大潭藻礁啟動自然地景審議並指定為自然地景；政府並應編列適足經費對南桃園藻礁生態系進行研究及保育。

潘忠政提到，從2008年經歷12多年努力，雖然失敗，但沒有大家支持也來不到今天；他感謝一路以來學者、律師、數不清的年輕學子在街頭、網路與選民對話，謝謝在野各黨立委跨黨派支持，更感謝70萬公民讓公投成案。

他最後感性表示，謝謝每一個投票的公民，請跟我們一起持續關懷藻礁、關懷環境、關懷台灣。

潘忠政說，三接未來發展非常無法預測，到底會用現在的再外推方案，還要經過環差審查，都有待全民監督。

在公投日前發表聲明對三接遷離方案建議投下「不同意」的綠色公民行動聯盟，秘書長崔愫欣表示，尊重所有公民的選擇，雖然與保護藻礁團體在能源資訊解讀上不同，未來還是會一起為環境努力。

同樣在公投前以聲明建議三接遷離不同意的地球公民基金會，副執行長蔡中岳說，這次的公投不能說是哪一方的勝利，因為這確實是台灣在能源轉型中面臨的困難，在僅有的土地上選擇發電來源。

蔡中岳說，會持續監督各天然氣接收站、各再生能源的選址；作為長期監督政府環境議題的組織，台灣邁向2050淨零碳排的過程中，還會有很多能源選擇的矛盾，期待政府能拿出良善的溝通、對話機制，而不是要人民公投才能逼著政府拿出新方案。（編輯：張芷瑄）1101218