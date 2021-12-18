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四大公投
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四大公投58/300

憂三接移到台北港 八里不同意票多於同意票

2021/12/18 19:41（12/18 23:40 更新）
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三接遷離公投案18日投票，台北港所在八里區投票結果是不同意票高於同意票。圖為三接管線棧橋工程。（中央社檔案照片）
三接遷離公投案18日投票，台北港所在八里區投票結果是不同意票高於同意票。圖為三接管線棧橋工程。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王鴻國新北18日電）三接遷離公民投票案今天投票，部分環境保護團體曾建議台灣中油股份有限公司天然氣第三接收站遷到台北港，台北港所在八里區民意向引發關注，投票結果是不同意票高於同意票。

根據重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案開票結果，八里在4項公投案都是不同意票多於同意票；三接遷離公投案部分，同意票5541票，不同意票7174票，差距1633票也比其他3項公投案多（重啟核四公投案差距1320票、反萊豬公投案差距729票、公投綁大選公投案差距641票）。

八里在地中國國民黨籍新北市議員鄭戴麗香告訴中央社記者，國民黨支持珍愛藻礁，但地方很憂心三接移到台北港的傳聞，反應相當激烈，畢竟八里嫌惡設施太多了。（編輯：李明宗）1101218

（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）
（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）
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