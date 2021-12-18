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四大公投
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四大公投33/300

三接遷離案被否決 大潭里長：支持政府能源政策

2021/12/18 21:52
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（中央社記者葉臻、吳睿騏桃園18日電）4大公投皆被否決，三接遷離案部分，三接所在地大潭里不同意票高於同意票。里長彭明聰表示，這代表大潭里支持政府的能源政策，里民聲音被聽見、終於要步入正常生活。

4大公投今天投開票，不同意票數都高於同意票數，公投4案都未通過。其中三接遷離案部分，三接（台灣中油股份有限公司第三天然氣接收站）所在地桃園市觀音區大潭里不同意票523張，高過同意票281張，在桃園市三接案整體為同意票高過不同意票情況下更顯特別。

大潭里長彭明聰開票後接受媒體採訪表示，大潭里是非常窮困的里，地方的聲音沒有辦法發出去，透過公投，「今天終於把我們的聲音發出來了」。

彭明聰說，大潭里在三接遷離案的開票結果具有指標性，如今不同意票高過同意票，代表大潭里民支持政府的能源政策，很高興大潭里民用理智判斷這次公投。

他說，大潭里從今天開始要步入正常生活，不再因能源政策造成紛紛擾擾、被指指點點，「大潭里民的壓力非常大，也已經受夠了」，希望全國人民重視大潭里的聲音，也希望政府重視大潭里的回饋，讓里民得到幸福感。

彭明聰說，感謝全國同胞關心藻礁議題，雖然不同意票高過同意票，但這場公投造成人民的對立，希望政府用最大的誠意修補人民之間的裂痕。（編輯：吳協昌）1101218

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