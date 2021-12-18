4大公投全遭否決 日媒關注福島等5縣食品解禁

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（中央社台北18日電）反萊豬、重啟核四等4大公投今天舉行投開票結果全遭否決一事，日媒迅速報導，並指民進黨期盼公投結果有助於重啟福島等5縣食品的進口、台灣加入CPTPP。

日本朝日新聞報導，4大公投案今天投票，反萊豬、重啟核四、公投綁大選、三接遷離等4案，不同意票都領先同意票，4大公投都沒有通過。總統蔡英文今晚召開記者會表達感謝。透過這次的公投，蔡政府的政策獲得民意支持，蔡政府期盼這樣能加強台美關係並有助於台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

報導說，與中國保持距離的蔡政府今年1月考慮到台美關係，解除使用萊克多巴胺的美國產豬肉的進口管制，很多台灣人雖支持蔡政府的外交政策，但認為食品安全問題需另做考量。2018年公投時儘管台日關係密切，但2011年東京電力公司福島第一核電廠核災後禁止進口部分日本食品進口的管制措施，公投結果反對解禁。

報導還說，為此，蔡政府這次公投前在各地召開集會，努力催票，盼人民投下「四個不同意」。蔡英文今晚在記者會上表示，盼一起證明台灣的民主是奠基在成熟的公民社會之上。蔡政府描繪的藍圖是今後能重新開放日本食品的進口，以利台灣參加CPTPP。

日本讀賣新聞報導，4大公投案全遭否決，這對期待開放市場、與加強台美關係、推動加盟CPTPP的蔡政府而言是獲得實質的勝利。

蔡政府盼加強與民主國家，尤其是美國的合作，以對抗中國的壓力。蔡政府基於安全保障等的綜合性的考量，今年1月解除對使用萊克多巴胺的美國產豬肉，但引起關心食安問題的民眾的反彈，以最大在野黨國民黨為主，發動連署進行公投。

蔡政府強調如果公投案成立，禁止美國豬肉進口的話，台灣將失去國際信用，對於台美經濟對話或9月正式申請加盟CPTPP一事將形成重大阻礙。事前各項民調顯示，贊成禁止進口美國萊豬的民眾較多，但執政黨民進黨全黨動員說明，努力消除民眾的不安。

讀賣指出，公投案遭否決，就有可能解除對福島等5縣食品的進口管制。上一次2018年公投時，有關福島等5縣食品進口管制的公投結果維持禁止進口。公投法規定通過的公投內容，2年內不得變更原則、制定相同法律，因此到去年為止，公投結果持續束縛著蔡政府。

日本產經新聞報導，台灣在福島第一核電廠發生核災後，禁止福島等5縣食品進口，日本持續要求台灣解禁。台灣的執政黨民進黨相關人士透露，期盼這次公投結果有助於福島等5縣食品的解禁。（編輯：黃自強）1101218