經濟部：三接如期如質進行 努力推動參與CPTPP

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）四大公投都遭否決，經濟部今天表示，會持續爭取國家最大利益，包括督導台電將核四價值極大化、要求中油讓三接如期如質進行，努力推動參與CPTPP以及與主要經貿夥伴進一步連結。

核四重啟、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投結果晚間揭曉，全數遭到否決。

經濟部發布聲明稿，感謝民眾透過民主決定，再次確認國家前進的方向是正確的，在公投期間的大型社會討論，也讓大家更進一步了解各項政策的影響。

經濟部表示，公投結果代表絕大多數民眾認為目前政府的政策方向應持續推動，經濟部做為相關政策的執行單位，也會持續努力推動，爭取國家最大利益。

核四重啟公投未過，經濟部認為，結果證明社會主流意見都認為核四重啟困難重重，並不是適合的選項。至於下一步，經濟部表示，會督導台電朝價值極大化方向，也要跟地方溝通，進行後續規劃。

經部部表示，三接再外推方案獲民眾肯定，可以顧供電、降空污、護藻礁，一定會要求中油讓三接工程如期進行、供氣發電，更要做好生態保護，讓國家發展跟環保價值雙贏。

經濟部也向關心環境及生態的環團、學者專家致謝，認為無論是支持外推者或心存遲疑者，都是讓生態保護更進步的原動力。

反萊豬公投也遭否決，經濟部表示，這樣的結果代表民眾對台灣願意遵守國際規範、持續走向國際及更進一步參與國際經貿連結有高度期待。

經濟部說，無論是推動參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或是與主要經貿夥伴的進一步連結，都會持續努力往前推動。（編輯：黃瑞弘）1101218