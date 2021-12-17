三接公投若過 經部：停建至少11年、減碳降空污倒退

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（中央社記者曾智怡台北17日電）四大公投明天登場，經濟部表示，三接已興建超過1/3，若護礁盟要求遷離又沒有替代方案，現實就是只能停建至少11年，並代表減煤、減碳、降空污將嚴重倒退，呼籲民眾支持三接外推方案繼續興建。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天召開記者會表示，總統蔡英文在臉書發文，呼籲民眾就停建三接公投投下不同意票，但他們所提公投案是要遷離三接，希望三接不要蓋在藻礁上，也不曾反對蓋三接，希望不要混淆視聽。

護礁盟對蔡總統以「停建」描述公投不滿，經濟部發布新聞稿說明，三接已興建超過1/3，若要求遷離又沒有替代方案，「現實就是只能停建至少11年」，並代表減煤、減碳、降空污將嚴重倒退。

針對護礁盟提出的台北港方案，經濟部指出，已因航安、施工期程與地方反對等因素，短期不可行，未來變數大；若公投過關，停建將成無奈現實，呼籲民眾考量國家穩定供電，減煤減碳降空污，同時也已保護藻礁的情況下，支持三接外推方案繼續興建。

經濟部表示，潘忠政的批評並不公允，「因為說法一變再變正是他自己」，過去護礁盟主張非核、並認為天然氣作為橋接能源仍有需要，「因此三接有需要，只是要遷移」；但後來，潘忠政身邊夥伴，卻變成主張重啟核四的人。

經濟部指出，昨天潘忠政說台灣沒有三接，天然氣也夠，今天又改成要三接、只要遷移就好，因為身邊不同的夥伴、身在不同場合，就講不同的主張，「但國家的能源政策關係2300萬人的未來，不能一變再變」。

對於護礁盟的台北港方案，經濟部重申，不但在港內用地有安全距離不足、海管上岸破壞藻礁等更多問題，工期至少還要11年，且地方政府不接受、在地民代表態反對，都是極大變數。（編輯：楊蘭軒）1101217