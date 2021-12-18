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台灣申請加入CPTPP
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台灣申請加入CPTPP4/139

鄧振中：台灣參與CPTPP、台美關係將有新局面

2021/12/18 21:37（12/18 23:38 更新）
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四大公投均遭否決，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中18日表示，對參與CPTPP和推動台美關係，相信將有新局面。（中央社檔案照片）
四大公投均遭否決，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中18日表示，對參與CPTPP和推動台美關係，相信將有新局面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北18日電）四大公投均遭否決，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今天表示，公投結果將讓各國收到非常清楚的訊息，台灣有決心遵守國際規範，對參與CPTPP和推動台美關係，相信將有新局面。

行政院今天針對公投結果舉行記者會，包含行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、秘書長李孟諺、鄧振中、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲皆出席。

媒體詢問，四大公投均未通過，是否有利台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和未來的台美經貿談判。

鄧振中表示，今天的公投結果，會讓各國收到非常清楚的訊息，就是台灣有決心遵守國際規範，願意走向國際、積極參與國際組織，對參與CPTPP和推動台美關係，相信將有新的階段和局面。（編輯：黃國倫）1101218

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