更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

林伯豐憂缺電 經部：電源開發已規劃至2027年

2021/12/21 21:48（12/21 22:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）工商協進會理事長林伯豐認同鴻海創辦人郭台銘「明年一定缺電」的想法，呼籲政府重新檢討能源政策。經濟部表示，目前已規劃至2027年長期電源開發方案，期間新增燃氣機組總裝置容量是除役核能機組的近4倍。

重啟核四、三接遷離公投未通過，鴻海創辦人郭台銘認為明年一定會缺電；工商協進會理事長林伯豐今天表示認同，並說能源政策必須重新檢討修正。

林伯豐認為，台灣現在的能源政策要在2025年時達到50%燃氣、30%燃煤、20%再生能源，不過，綠電建置率未達目標；以及全球在減用天然氣以符合碳排路徑時，台灣卻選擇增氣，政策必須檢討，也是政府職責所在，強調民間與工商企業界願意配合。

對此，經濟部晚間透過新聞稿表示，已規劃至2027年長期電源開發方案，其中預估2021至2027年間，新增的比除役的機組多，其中燃氣機組即約淨增加1450萬瓩，高於核能2025年除役的387萬瓩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於三接外推延後的兩年半，經濟部會持續督促台電大潭8、9號機組如期完工，優先供氣給較高效率的燃氣機組，提高總發電量；同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術；並擴大需量反應機制等作為，請台電持續維持穩定供電。

針對林伯豐稱天然氣不符淨零排放趨勢，能源局指出，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）達成減少燃煤發電的決議，依國際能源總署（IEA）報告，天然氣具低碳特性，短中期可取代煤炭，長期隨再生能源供給增加，仍扮演提供電力系統輔助服務的角色，並可透過導入碳捕捉封存再利用（CCUS）技術解決碳排問題，強調天然氣是重要的橋接能源。（編輯：楊蘭軒）1101221

延伸閱讀
林伯豐憂明年缺電 籲政府檢討能源轉型政策
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族