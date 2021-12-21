林伯豐憂缺電 經部：電源開發已規劃至2027年

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（中央社記者曾智怡台北21日電）工商協進會理事長林伯豐認同鴻海創辦人郭台銘「明年一定缺電」的想法，呼籲政府重新檢討能源政策。經濟部表示，目前已規劃至2027年長期電源開發方案，期間新增燃氣機組總裝置容量是除役核能機組的近4倍。

重啟核四、三接遷離公投未通過，鴻海創辦人郭台銘認為明年一定會缺電；工商協進會理事長林伯豐今天表示認同，並說能源政策必須重新檢討修正。

林伯豐認為，台灣現在的能源政策要在2025年時達到50%燃氣、30%燃煤、20%再生能源，不過，綠電建置率未達目標；以及全球在減用天然氣以符合碳排路徑時，台灣卻選擇增氣，政策必須檢討，也是政府職責所在，強調民間與工商企業界願意配合。

對此，經濟部晚間透過新聞稿表示，已規劃至2027年長期電源開發方案，其中預估2021至2027年間，新增的比除役的機組多，其中燃氣機組即約淨增加1450萬瓩，高於核能2025年除役的387萬瓩。

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至於三接外推延後的兩年半，經濟部會持續督促台電大潭8、9號機組如期完工，優先供氣給較高效率的燃氣機組，提高總發電量；同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術；並擴大需量反應機制等作為，請台電持續維持穩定供電。

針對林伯豐稱天然氣不符淨零排放趨勢，能源局指出，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）達成減少燃煤發電的決議，依國際能源總署（IEA）報告，天然氣具低碳特性，短中期可取代煤炭，長期隨再生能源供給增加，仍扮演提供電力系統輔助服務的角色，並可透過導入碳捕捉封存再利用（CCUS）技術解決碳排問題，強調天然氣是重要的橋接能源。（編輯：楊蘭軒）1101221