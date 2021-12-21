林伯豐憂明年缺電 籲政府檢討能源轉型政策

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工商協進會21日上午在台北舉行工商早餐會，工商協進會理事長林伯豐（圖）主持，並在會後記者會回應媒體提問。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北21日電）工商協進會理事長林伯豐今天表示，他認同鴻海創辦人郭台銘「明年一定缺電」的說法，認為政府應重新檢討修正能源政策；行政院副院長沈榮津回應，增加天然氣是能源轉型的必要。

工商協進會上午舉行工商早餐會，由林伯豐、沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬、文化部長李永得等部會首長出席，業界代表則有台積電董事長劉德音、晶華集團董事長潘思亮、台泥董事長張安平及台新金控董事長吳東亮等人。

由於重啟核四、三接遷離公投未通過，郭台銘認為明年一定會缺電，林伯豐在會前接受媒體訪問時表示認同，他說，公投結果是民意的展現，政府必須要拿出各種辦法解決缺電問題，「能源政策必須重新檢討修正」。

林伯豐認為，台灣現在的能源政策要在2025年時達到50%燃氣、30%燃煤、20%再生能源，不過，綠電建置率未達目標，以及全球在減用天然氣以符合碳排路徑時，台灣卻選擇增氣，政策必須檢討，也是政府職責所在，強調民間與工商企業界願意配合。

林伯豐在會中致詞時表示，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）達成削減燃煤發電協議、亞太經濟合作會議（APEC）呼籲凍結國際化石能源補貼，台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣。

他在會中呼籲政府應盡快公布2050淨零排放路徑圖，建置碳定價與碳盤查體系，並檢討能源轉型政策、確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化其價格。

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沈榮津在致詞時回應，增氣是能源轉型的必要，政府會透過現有機制在穩定供電、環境保護取得最佳化平衡，他進一步說明，將督促大潭電廠第8號與第9號機組如期完工、加強各電廠機組維護、擴大需量反應機制，從供給面與需求面強化管理。

他也表示，總統蔡英文宣示2050淨零轉型，「溫室氣體減量及管理法」修正草案已預告，將盡快完成修法送立法院審議，預計明年上半年提出淨零碳排路徑規劃，落實永續發展。（編輯：趙蔚蘭）1101221